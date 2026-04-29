El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco , pidió no adelantar juicios ni especular en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez , acusados por el Gobierno de Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

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En entrevista con medios de comunicación, dijo que la Fiscalía de Nueva York tendrá que presentar pruebas de las acusaciones, pues hasta ahora solo se conocen los cargos, pero no se han documentado.

¿Cuál es la postura ante posibles evidencias?

"Cuando hay pruebas, tampoco nosotros vamos a permitirlas o a solaparlas. Pero en principio quien acusa está obligado a probar y en el momento que se presenten las pruebas, seguirá el curso legal, el propio embajador fue cuidadoso en sus palabras. Yo creo que hay que ser cuidadosos", afirmó Mier Velazco.

Además, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que valorar la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos para saber si hay elementos para ello.

Presidente de la Jucopo exhorta a la prudencia y legalidad

"Hay que esperar, hay que estar serenos, no hay que anticipar juicios, hay que tener paciencia y decir que nosotros siempre hemos estado dispuestos, primero, a respetar la ley, y segundo, a hacerlo públicamente. Sin darle vuelta ni torcerlo. No anticipen juicios. Yo creo que hay que esperar el procedimiento y ver realmente si es algo que está sustentado, si tiene un sustento, prueba plena, o no vaya a ser otra cosa", detalló.

Confianza y presunción de inocencia

Al ser cuestionado sobre si confía en que Inzunza es inocente, señaló que conoce a su compañero legislador. "Yo no tengo elementos para prejuzgar, lo digo con él y con todos, todos los integrantes del Senado y los funcionarios".

Exigencia de rigor jurídico

"¿Inzunza debe de pedir licencia para que atienda este señalamiento?", se le preguntó. "No, primero tienen que probar, tiene que haber un señalamiento puntual, una prueba plena, no es solamente un señalamiento como puedan existir; no, tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales.

"Pero sí es importante recalcar, para nosotros es lo más importante: Primero, nosotros somos los primeros en la transparencia. Segundo, no escondemos ni nos escudamos en ninguna otra argucia jurídica ni política.

" Si hay prueba, se tendrá que demostrar. En una primera aproximación, ya lo dije, lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la solicitud no encuentra plena prueba, pero en todo caso, así es el procedimiento en el sistema de justicia mexicano, será la Fiscalía la que lo determine, hay que esperar que determina la fiscalía", concluyó.

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