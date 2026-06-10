Las versiones sobre una presunta cancelación de la visa estadounidense de Adán Augusto López escalaron hasta el Senado. Morena salió al paso de los rumores y aseguró que no existen pruebas ni notificaciones oficiales que respalden dichas afirmaciones, en un debate que ya tiene implicaciones políticas.

Morena rechaza que se juzgue a Adán Augusto López sin pruebas

La polémica por la supuesta revocación de la visa estadounidense del senador Adán Augusto López llegó a la Cámara de Senadores, donde integrantes de Morena defendieron el principio de presunción de inocencia y cuestionaron las versiones que han circulado en los últimos días.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador morenista Ignacio Mier aseguró que el Senado no permitirá que el recinto legislativo se convierta en un "paredón político" para señalar o condenar públicamente a alguno de sus integrantes sin que existan pruebas que sustenten las acusaciones.

El legislador sostuvo que cualquier persona que incurra en actividades ilícitas debe responder ante la ley, sin importar su cargo o afiliación política. Sin embargo, enfatizó que no es posible emitir juicios anticipados basados únicamente en rumores, especulaciones o información que no cuenta con respaldo jurídico.

¿Qué dijo Ignacio Mier sobre la supuesta pérdida de visa?

El posicionamiento de Morena surgió en respuesta a las versiones que apuntan a una presunta cancelación de la visa estadounidense del exsecretario de Gobernación. Ignacio Mier afirmó que, hasta el momento, no existe ningún elemento legal que confirme dichas versiones.

De acuerdo con el senador, la Cámara Alta no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con una eventual cancelación de visas a legisladores mexicanos. Asimismo, destacó que las versiones difundidas carecen de sustento formal y, por ello, consideró que forman parte de una estrategia de carácter político.

"Si alguien está involucrado en alguna actividad ilícita, se le deberá aplicar la ley", expresó el legislador, aunque insistió en que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas y procedimientos legales. La postura busca evitar que las discusiones políticas dentro del Senado se construyan a partir de información no confirmada.

Morena asegura que no existe ninguna notificación oficial

Uno de los puntos centrales de la respuesta del grupo parlamentario de Morena fue la ausencia de documentación oficial sobre el tema. Ignacio Mier señaló que ninguna autoridad ha comunicado formalmente al Senado alguna medida relacionada con visas de legisladores mexicanos.

Además, aseguró que Adán Augusto López realizó un viaje recientemente sin enfrentar problemas, hecho que, según explicó, contradice las versiones que han circulado públicamente. Aunque el senador no proporcionó más detalles sobre dicho viaje, utilizó ese argumento para reforzar la postura de que no existen elementos verificables que confirmen los rumores.

Hasta ahora, la discusión se mantiene en el terreno de las declaraciones políticas y no en el de procedimientos legales o administrativos oficialmente notificados.

X / @LauraI_Castillo

La defensa de la presunción de inocencia en el Senado

Durante su intervención, Ignacio Mier insistió en que uno de los principios que deben prevalecer dentro del Poder Legislativo es la presunción de inocencia. El legislador sostuvo que ningún senador debe ser sometido a una condena pública basada únicamente en filtraciones, versiones extraoficiales o especulaciones difundidas en el debate político.

Según explicó, la responsabilidad de cualquier institución democrática es garantizar que las acusaciones estén respaldadas por pruebas antes de emitir conclusiones. En ese sentido, Morena fijó una postura de respaldo institucional al procedimiento legal y al respeto de los derechos de sus integrantes.

Además del tema relacionado con la visa, Ignacio Mier planteó otro aspecto que considera relevante para el debate público. El senador señaló que México debe defender no solamente su soberanía nacional, sino también lo que definió como la "soberanía de la narrativa".

Con esta expresión, el legislador hizo referencia a la necesidad de evitar que la discusión política esté determinada por rumores o versiones que no cuentan con respaldo jurídico. Desde su perspectiva, permitir que las especulaciones definan el debate público podría afectar la calidad de la discusión democrática y generar percepciones alejadas de los hechos comprobados.

La controversia en torno a la supuesta situación migratoria de Adán Augusto López continúa generando reacciones dentro del escenario político, aunque no existen pruebas ni comunicaciones formales que confirmen las versiones difundidas sobre una eventual cancelación de visa.

La atención permanece centrada en cualquier información oficial que pueda surgir en los próximos días y que permita aclarar definitivamente una polémica que, hasta ahora, se mantiene rodeada de versiones contrapuestas y posicionamientos políticos.

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