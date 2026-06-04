Jueves, 04 de Junio 2026

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Huelga en Nacional Monte de Piedad amenaza con convertir préstamos de emergencia en pérdidas patrimoniales

La paralización de operaciones derivada de la huelga ha dejado en incertidumbre a quienes buscan recuperar sus bienes o extender los plazos de sus créditos

Por: El Informador

Más allá del conflicto laboral, la paralización del Nacional Monte de Piedad representa un duro golpe para el tejido social y la economía informal. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Más allá del conflicto laboral, la paralización del Nacional Monte de Piedad representa un duro golpe para el tejido social y la economía informal. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Miles de personas que recurrieron al Nacional Monte de Piedad para obtener liquidez inmediata enfrentan ahora una nueva preocupación: la posibilidad de perder las prendas y/o objetos que dejaron en garantía. La huelga que mantiene suspendidas las operaciones de la institución ha complicado los procesos de refrendo, pago y recuperación de bienes empeñados, generando incertidumbre entre los usuarios. 

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Mientras el conflicto laboral continúa sin una solución definitiva, especialistas advierten que los préstamos de emergencia podrían convertirse en pérdidas patrimoniales para quienes dependen de este servicio financiero.

Incertidumbre ante no poder recuperar sus pertenencias y aumento de intereses 

La situación resulta especialmente preocupante porque el Nacional Monte de Piedad es una de las principales instituciones de préstamo prendario del país. Para miles de familias, empeñar una joya, herramienta de trabajo o aparato electrónico representa una fuente inmediata de recursos para enfrentar gastos médicos, educativos o imprevistos. 

La economía de los pignorantes, siendo estos en su mayoría trabajadores, amas de casa y comerciantes pequeños, se está viendo severamente afectada debido al servicio detenido en las sucursales de la casa de empeño, el cual lleva ya más de siete meses suspendido temporalmente por la huelga de los trabajadores.

Pero aunque las sucursales permanecen cerradas, clientes denuncian que los intereses continúan acumulándose. Usuarios señalan que, lejos de suspenderse los cobros, se han incrementado los costos asociados al almacenamiento y al refrendo de los objetos, lo que ha provocado un aumento en el monto total de la deuda.

La imposibilidad de acceder a nuevos financiamientos o de recuperar herramientas de trabajo empeñadas está generando un profundo estrés financiero en los hogares más vulnerables, empujando a muchos a recurrir a prestamistas informales o casas de empeño privadas que cobran tasas de interés significativamente más altas.

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Ante la prolongada contingencia, diversas fuentes han documentado las alternativas que la institución ha habilitado para mitigar el impacto en los deudores. Se ha implementado una reestructuración en el calendario de pagos, prorrogando las fechas límite y el pase a almoneda para evitar que los usuarios pierdan su patrimonio. 

Además, se han diversificado los canales de recaudación, permitiendo abonos a través de la aplicación móvil, transferencias electrónicas y pagos en tiendas de conveniencia. No obstante, aunque los clientes liquiden su deuda, la entrega física de los objetos sigue siendo imposible hasta que se levante el paro.

KR

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