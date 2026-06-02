¿Dónde resolver dudas sobre los empeños durante la huelga en Nacional Monte de Piedad?

La huelga que enfrenta Nacional Monte de Piedad ha generado incertidumbre entre miles de personas que tienen artículos empeñados o trámites pendientes en la institución. Ante esta situación, muchos usuarios buscan información sobre el estatus de sus prendas, refrendos, pagos y posibles fechas de atención. Te contamos cuáles son los canales habilitados para resolver dudas y recibir orientación durante la suspensión de actividades.

Pago de desempeño y orientación

La redes oficiales del Nacional Monte de Piedad han publicado un comunicado en sus redes oficiales, de parte del departamento de atención al cliente que existen opciones para realizar el pago de desempeño de sus artículos y resguardo.

Si necesitas más tiempo para liquidar tu empeño puedes aprovechar un refrendo adicional. Si anteriormente ya lo utilizaste y necesitas más tiempo, puedes extender la fecha de comercialización, aunque si eliges esta opción tienes que considerar que durante estos días adicionales, los intereses se generaran de manera diaria de acuerdo a la tasa del producto contratado.

Si prefieres no usar ninguna de las dos anteriores opciones, puedes hacer los pagos vía la aplicación de la institución Mi Monte App, o su pagina Mi Monte web, a través del banco Banamex, tiendas Oxxo o por transferencias SPEI.

Cuando hayas realizado tu pago, tu articulo será resguardado sin costo, y te lo entregarán cuando el servicio se reactive.

Para más información o si necesitas resolver alguna duda visita el siguiente enlace montepiedad.com.mx/prendasseguras/ o comunícate a los números de atención a clientes 55 2629 2790 / 55 8890 971, o al correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx

Clientes afectados buscan otras alternativas

Hasta la fecha, la huelga mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país, afectando directamente a aproximadamente mil 800 trabajadores sindicalizados que han dejado de percibir sus salarios y prestaciones durante los 237 días que lleva el paro. A la par, se estima que cerca de 50 mil pignorantes se encuentran en la incertidumbre, sin poder recuperar sus prendas empeñadas debido a la inactividad de la institución, algunos incluso han buscado alternativas en otras casas de empeño las cuales han absorbido a los clientes afectados por la huelga.

Esta redistribución ha permitido que las personas que requieren liquidez inmediata sigan encontrando opciones viables para empeñar sus artículos, aunque muchos usuarios continúan a la espera de que la institución de asistencia privada reabra sus puertas.

KR