¿Cempasúchil en Paseo de la Reforma? El motivo por el que se vistió de Día de Muertos en pleno junio

Si transitas por el centro de la Ciudad de México, seguro notaste un paisaje inusual en pleno junio: avenidas teñidas de naranja. No es un error del calendario ni un efecto del clima; la flor de cempasúchil florece hoy en Paseo de la Reforma para dar una bienvenida inolvidable a los visitantes del torneo futbolístico más grande, el Mundial 2026.

Un adelanto del Día de Muertos para el mundo

La presencia de la tradicional flor de cempasúchil en pleno mes de junio, cuando es tradicional por las celebraciones del Día de Muertos, ha generado un enorme desconcierto entre los habitantes de la CDMX pero también entre los visitantes. Acostumbrados a disfrutar de este espectáculo visual de manera exclusiva durante los meses de octubre y noviembre, los transeúntes y usuarios de redes sociales se preguntan el motivo de esta alteración estacional.

La respuesta oficial aparece publicada en las redes sociales de la SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). La dependencia confirmó que la plantación anticipada en los camellones centrales es embellecer la metrópoli ante los ojos del mundo entero. Al ser una de las sedes estelares del Mundial 2026, las autoridades locales decidieron adelantar una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana para compartirla con los turistas que lleguen a la ciudad para los partidos del torneo de la FIFA.

¿Qué tiene que ver el Mundial 2026 con esta flor?

El magno evento deportivo organizado por la FIFA atraerá a cientos de miles de turistas internacionales durante las próximas semanas. Para una gran mayoría de estos visitantes, esta será su primera inmersión profunda en las costumbres y el folclore nacional.

Por esta razón, el gobierno capitalino determinó que Paseo de la Reforma, junto con otras vialidades primarias de gran afluencia, funcionaran como una auténtica vitrina cultural al aire libre. La icónica flor de los veinte pétalos actúa como un embajador silencioso de nuestra identidad.

Para entender esta inusual decoración urbana, considera estos puntos:

Es parte de una exhibición internacional: Se busca que los aficionados extranjeros experimenten la magia visual del Día de Muertos , llevándose un recuerdo imborrable de su paso por el país.

Se busca que los aficionados extranjeros experimenten la magia visual del , llevándose un recuerdo imborrable de su paso por el país. Impulso a la economía local: Los cientos de miles de ejemplares utilizados fueron cultivados por productores chinamperos de Xochimilco, reactivando el comercio agrícola fuera de su temporada habitual.

Los cientos de miles de ejemplares utilizados fueron cultivados por productores chinamperos de Xochimilco, reactivando el comercio agrícola fuera de su temporada habitual. Rutas estratégicas: Los impresionantes adornos florales no solo están en el centro, sino que conectan las principales zonas hoteleras con las rutas directas hacia los recintos deportivos.

El impacto en la CDMX y sus visitantes

Esta audaz decisión gubernamental ha provocado un intenso debate en Internet. Mientras algunos ciudadanos puristas consideran que se altera el profundo significado espiritual y ancestral de la flor del Día de Muertos, otros celebran con entusiasmo la oportunidad de presumir el patrimonio inmaterial de México a escala internacional.

Lo que resulta innegable es que los turistas ya han comenzado a inundar sus perfiles sociales con fotos del paisaje anaranjado. El contraste de los imponentes rascacielos modernos con el misticismo de nuestras raíces prehispánicas está logrando su cometido promocional con un éxito rotundo.

Si planeas caminar por la zona en estos días, aprovecha para disfrutar de este escenario completamente atípico. Es una oportunidad verdaderamente única para vivir el nostálgico espíritu de noviembre en medio de la efervescente fiebre mundialista de este mes de junio.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF