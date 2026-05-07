Huelga del Nacional Monte de Piedad llega a la Corte; ¿qué sigue?

Un Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el recurso de revisión promovido por el sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad para determinar la existencia legal o no de la huelga, la cual ya ha superado los siete meses y mantiene cerradas todas sus sucursales en el país.El recurso de revisión fue presentado por la representación de los trabajadores después de que, el 20 de febrero de 2026, un juez de Distrito en Materia de Trabajo declaró inexistente la huelga al determinar que el sindicato no cumplió con sus propios requisitos estatutarios.En caso de que la SCJN rechace la revisión por considerarlo un tema “legal” y no “constitucional”, será el Tribunal Colegiado de Circuito el que deba pronunciarse al respecto. En cualquier caso, la sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga será definitiva.Esta instancia permite vislumbrar el desenlace del conflicto, aunque también anticipa que éste podría no llegar pronto.La decisión de la SCJN sobre si ejercer o no la facultad de atracción podría extenderse por más de dos semanas y, en caso de hacerlo, se procedería a la elaboración de un proyecto de resolución y a una votación que podría tomar varios meses.Para que un ministro tome el caso y redacte un proyecto de sentencia podría requerirse incluso más de un año.Si la SCJN no ejerce la facultad de atracción y devuelve el expediente al Tribunal Colegiado, éste tendrá que resolver en definitiva, lo que podría tomar entre uno y tres meses.En espera de la postura de la SCJN, la jueza de distrito Graciela Treviño, adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, citó a los siete miembros del patronato y a los líderes del sindicato para reunirse el próximo lunes 11 de mayo y buscar una solución al conflicto.“La prolongación del movimiento de huelga y sus efectos sobre las personas trabajadoras, así como sobre la propia operación institucional, hacen indispensable la presencia de quienes cuentan con atribuciones suficientes para participar de manera directa en la toma de decisiones relacionadas con el presente asunto”, mencionó la jueza.La reunión con los miembros del patronato ha sido una de las principales demandas del sindicato, que ha acusado dilación en las negociaciones por tener que tratar con abogados externos y empleados de confianza “que no tienen las facultades legales para llegar a acuerdos definitivos”.El 2 de mayo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un boletín en el que se ofreció a elaborar una propuesta “democrática e inmediata” para solucionar la huelga.Entre sus principales puntos destacan:La elaboración de un dictamen de cumplimiento obligatorio para ambas partes había sido una de las peticiones del patronato del Nacional Monte de Piedad.