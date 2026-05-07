Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 7 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 13 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta