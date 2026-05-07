Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 7 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

