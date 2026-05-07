Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 7 de mayo prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

