Jueves, 07 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 7 de mayo prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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