Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 7 de mayo prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá