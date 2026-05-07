Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 7 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey