Jueves, 07 de Mayo 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 7 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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