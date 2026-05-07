Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 7 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

