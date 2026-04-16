¿Hubo explosión en la refinería de Tula HOY? Pemex explica origen de estruendo y humo

Tras los reportes de vecinos de colonias aledañas a la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, sobre un fuerte estruendo y una columna de humo este miércoles 16 de abril del 2026, autoridades de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado señalaron que el evento fue atendido de manera oportuna por personal de las instalaciones.

De manera preliminar, se indicó que el incidente estaría relacionado con una falla en una de las plantas de la paraestatal.

Habitantes de la zona señalaron que se registraron al menos dos explosiones en la planta, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros , además de inquietud entre los pobladores que solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia.

¿Qué dijo Pemex sobre el incidente en la refinería de Tula?

Las autoridades de Pemexseñalaron que el incidente fue atendido de manera inmediata mediante los protocolos internos de la refinería para casos de emergencia. Asimismo, aseguraron que la situación se encuentra bajo control y que no existe riesgo para la población.

Falso que hubo incendio en la refinería de Tula.



Petróleos Mexicanos informa que se registró un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, el cual fue atendido de manera inmediata.



No hay personas lesionadas ni daños a las… pic.twitter.com/eHdD5TnhkV— Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 16, 2026

También se informó que las instancias correspondientes se mantienen atentas y dan seguimiento al evento, en coordinación con autoridades y cuerpos de atención internos de la refinería. Ante ello se exhortó a la población a mantener la calma.

Finalmente, se descartó que haya personas lesionadas.

JM