Miles de beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México que recibieron su tarjeta entre marzo y abril de 2026 enfrentan dificultades técnicas al intentar habilitarla. La Secretaría de Bienestar advierte que, sin este paso fundamental, el depósito bimestral de dos mil 500 pesos no puede realizarse bajo ninguna circunstancia.

¿Por qué falla la activación de la tarjeta Mujeres con Bienestar? El problema más común es el mensaje "Ocurrió un error, inténtalo de nuevo más tarde", causado por la saturación de miles de mujeres intentando registrar su Tarjeta Mujeres con Bienestar simultáneamente, colapsando los servidores del gobierno estatal.

¿Cómo hacer que la activación de tu tarjeta Mujeres con Bienestar Edomex sea más fácil?

Para superar este obstáculo tecnológico de manera rápida, los expertos recomiendan aplicar una lista de tips rápidos y efectivos:

Intenta realizar el proceso durante la madrugada o muy temprano por la mañana, cuando el tráfico web disminuye considerablemente.

Asegúrate de tener una conexión a internet estable y borra el caché de tu navegador antes de entrar al portal.

Verifica que el correo electrónico y la contraseña coincidan exactamente con los utilizados durante tu registro inicial para evitar bloqueos de seguridad.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Si la aplicación móvil sigue cerrándose o marcando error constante, la alternativa principal es utilizar una computadora de escritorio para acceder directamente al portal web oficial. Allí, dirígete a la sección específica de activación e ingresa cuidadosamente los últimos cuatro dígitos de tu cuenta y el folio completo. Este folio viene impreso en el sobre sellado que te entregaron personalmente en el módulo de atención durante los meses de marzo o abril. Es vital teclear cada número sin prisas para que el sistema valide tu identidad correctamente y apruebe el trámite.

En caso de que los datos sigan sin coincidir, no debes desesperarte ni buscar ayuda de terceros en redes sociales para evitar fraudes cibernéticos . El titular de la dependencia, Juan Carlos González Romero, ha habilitado líneas de soporte técnico directo para estos casos específicos.

Puedes comunicarte inmediatamente a los números telefónicos 55 9370 0924 o 55 9370 1223, donde asesores especializados del gobierno resolverán el bloqueo de tu cuenta de forma segura, gratuita y sin intermediarios. Ten a la mano tu CURP y tu formato de registro al momento de realizar la llamada para agilizar el proceso.

¿Qué hacer si el problema persiste tras llamar a soporte?

Si la asistencia telefónica no logra habilitar tu cuenta por inconsistencias graves en tu expediente digital, el protocolo oficial exige una acción presencial inmediata. Deberás acudir con tu identificación oficial vigente, el formato único de Bienestar y el plástico físico al Centro de Distribución (CEDIS) de tu municipio.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

También puedes visitar una sucursal de la Financiera para el Bienestar, donde los servidores públicos actualizarán tu información manualmente en el sistema central, garantizando que tu perfil quede activo y listo para recibir los depósitos programados.

Una vez superado el inconveniente, puedes consultar tu saldo enviando la palabra "Saldo" por WhatsApp al 55 9337 2498 o ingresando a la app oficial . Al tener tu cuenta activa, podrás retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-