Producción de coque en México crece y complica manejo en refinerías

En su plan estratégico 2025-2035, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el exceso de coque está poniendo en riesgo la operación de refinerías. Dicho producto es el mismo que, almacenado en una bodega, se incendió desde el 10 de abril en la Refinería Olmecas de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

El coque de petróleo es un producto de carbón que se consigue en el proceso de refinado del crudo, considerado como sólido, rico en carbono y de color negro/gris y resultando en un combustible de alto poder calorífico, superando incluso al carbón mineral, por lo que es usado principalmente en industrias como cementeras y generación eléctrica.

Aun cuando la refinería Olmeca no procesa la cantidad de petróleo prometida para la que fue construida, en el caso del coque sí se ha tenido un alza en la producción ya que los reportes informados por parte de Pemex muestran que el aumento en la producción del coque está ligado a la entrada en operación de la refinería Olmeca.

El Sistema Nacional de Refinación (SNR) informó que, antes de su arranque, había una producción de alrededor de 40 mil barriles diarios de coque; actualmente, la cifra asciende a 77 mil 500 barriles al día, lo que representa un incremento del 93.8% en menos de dos años, es decir, casi el doble de la producción anterior.

Tan solo durante el mes de febrero, la refinería Olmeca produjo 29 mil barriles diarios de coque, lo que representó más de un tercio de la producción total del sistema.

En el Plan estratégico publicado por Pemex a finales del año pasado se advierte que la mayor producción de este producto petrolífero también representa un reto comercial para la empresa, por lo que es necesario considerar su aprovechamiento para generación eléctrica u otros fines, adoptando las medidas necesarias para minimizar su impacto ambiental.

"El incremento en la producción de coque representa un reto comercial en las mejores condiciones para PEMEX y puede poner en riesgo la continuidad operativa de las refinerías", se lee en el documento del plan estratégico.

El plan de la paraestatal detalla que, si bien la producción de combustóleo se reduce, continúa siendo una parte importante de la producción total, por lo que contribuye a la disminución de los márgenes de las refinerías.

Hay otro problema: entre mayor cantidad de coque, mayor necesidad habrá de manejarlo, por lo que infraestructura especializada para transporte y almacenamiento, además, su misma composición permite que haya riesgos a la exposición a altas temperaturas, así como provocar impactos ambientales en caso de que haya una gestión inadecuada.

De acuerdo con las indagatorias realizadas para determinar el Análisis Causa Raíz (ACR) del incendio de la refinería de Dos Bocas, todo indicaría que la causa estaría relacionada con la alta temperatura del coque al salir de la coquizadora, lo cual fue reconocido por la misma presidenta Claudia Sheinbaum.

"El coque está almacenado en una zona (de la refinería), ahí donde está almacenado, justo el que estaba saliendo de la coquizadora, el primer almacén de coque ahí es donde se presenta este incendio".

Aunque el coque tiene demanda en el mercado, su creciente producción y las limitaciones para su manejo ya presionan la operación en Dos Bocas y podrían extenderse al resto del Sistema Nacional de Refinación en el corto plazo.

Otras refinerías del país ya registraron cantidades relevantes de producción de coque durante febrero de este año, por ejemplo, las refinerías de Minatitlán, Veracruz, con más de 15 mil 200 barriles diarios; la de Cadereyta, en Nuevo León, con 10 mil 800: Madero, Tamaulipas, con 10 mil 600; y la de Tula, Hidalgo, con 9 mil 400 barriles al día.

Para reducir la presencia del coque de petróleo, Pemex planea invertir alrededor de 3 mil 540 millones de pesos durante el actual sexenio para construir un segundo tren de procesamiento que ayude a incrementar el desalojo de coque y azufre, según el documento del Plan Estratégico 2025-2035, lo que incluye el desarrollo de infraestructura para su almacenamiento.

¿Para qué se utiliza el Coque de petróleo?

El coque de petróleo sirve principalmente como combustible, también agente reductor y apoyo para demás materias primas en la realización de hierro en altos hornos.

El Coque es usado de forma parecida en los hornos de cúpula en la industria de fundido, en cuanto a los subproductos, por ejemplo, la carbonización por lo general se refina dentro de una planta de coque a productos químicos básicos que son: azufre elemental, sulfato de amonio, tolueno, xileno, naftaleno y también benceno.

Del mismo modo, el coque actúa por sus propiedades de alto poder calorífico y por un precio competitivo, lo que hace que sea un sustituto lo suficientemente llamativo para el carbón térmico.

El coque pasa por un proceso por el cual las fracciones de crudo que son más pesadas se descomponen de forma térmica mediante condiciones de elevadas temperaturas, así como presión para que se produzca una mezcla más ligera y desde luego Coque de petróleo.

Tipos de coque

Coque metalúrgico: también se conoce comúnmente como coque Met, es un carbono de alta calidad, duro y especialmente resistente al desgaste y se usa en aplicaciones que van desde pisos, conductores hasta medios de embalaje cerámico, materiales de fricción y anti-corrosión, recubrimientos de fundición y también aditivos de carbono.

Coque de brea: carbono sólido bajo azufre, el cual muestra una gran conductividad térmica y es propiamente bajo en cenizas y demás impurezas minerales y un material que es altamente grafitizable con distintos productos de usos potentes.

Coque de aguja calcinado: coque de alta calidad y de valor elevado que se usa para distintas aplicaciones como la fabricación de electrodo de grafito para hornos de arco eléctrico en la industria para el acero.

Con información de Pemex

YC