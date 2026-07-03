Ahavat Logistics Solution, empresa vinculada al Cártel Nueva Generación (CNG) y sancionada desde el 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, transfirió en 2021 más de 28.2 millones de pesos a JSC Servicios Aduanales, firma relacionada con una red de contrabando de combustible.

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas solicitó en 2024 a JSC aclarar el origen de 100 depósitos realizados por Ahavat, pero no existen registros públicos de que la empresa haya atendido el requerimiento.

Una investigación de Reuters identifica a JSC como presunta socia en México de Ikon Midstream, compañía estadounidense investigada por presunto contrabando de combustible ligado al CNG. Además, JSC figura como cliente de empresas que enviaron a México los cargamentos de los buques Torm Agnes y Challenge Procyon, relacionados con decomisos históricos de diésel en 2025.

Aunque no enfrenta procesos públicos en México, el SAT revocó en 2024 el padrón de importadores de JSC por incumplimientos fiscales y aduaneros. Ahavat conservó un permiso para comercializar combustibles hasta abril de 2026.

CT