Ahavat Logistics Solution, empresa vinculada al Cártel Nueva Generación (CNG) y sancionada desde el 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, transfirió en 2021 más de 28.2 millones de pesos a JSC Servicios Aduanales, firma relacionada con una red de contrabando de combustible.La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas solicitó en 2024 a JSC aclarar el origen de 100 depósitos realizados por Ahavat, pero no existen registros públicos de que la empresa haya atendido el requerimiento. Una investigación de Reuters identifica a JSC como presunta socia en México de Ikon Midstream, compañía estadounidense investigada por presunto contrabando de combustible ligado al CNG. Además, JSC figura como cliente de empresas que enviaron a México los cargamentos de los buques Torm Agnes y Challenge Procyon, relacionados con decomisos históricos de diésel en 2025.Aunque no enfrenta procesos públicos en México, el SAT revocó en 2024 el padrón de importadores de JSC por incumplimientos fiscales y aduaneros. Ahavat conservó un permiso para comercializar combustibles hasta abril de 2026. CT