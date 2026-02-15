Las primeras investigaciones abiertas por un ataque armado en el acceso de un bar de la ciudad de Puebla, el cual dejó tres muertos y cinco heridos, apuntan a un ataque directo contra ocupantes de una camioneta.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició una carpeta de investigación por el ataque frente al establecimiento denominado “Sala de Despecho”, conocido popularmente como Despecho.

Los hechos violentos ocurrieron la madrugada de ayer en la Reserva Territorial Atlixcáyotl del municipio de Puebla, una de las zonas de mayor movimiento económico y social de la zona metropolitana.

El organismo detalló que en el sitio fue localizada una camioneta blanca, marca Mercedes Benz, en cuyo interior se encontraban asesinados un hombre y una mujer, así como otro sujeto sobre el piso a un costado del vehículo.

Además, ubicaron en el sitio a cinco personas lesionadas por arma de fuego, las cuales (según las primeras indagaciones) fueron un “daño colateral”, pues “la agresión fue dirigida a los ocupantes de la camioneta de color blanco referida”.

Tras los hechos ocurridos, reportó la FGE, los cuerpos de seguridad pública implementaron operativos en la zona lo que permitió la detención de cuatro presuntos responsables que fueron puestos a disposición.

Previamente, la Secretaría de Seguridad Pública había informado que como resultado de la implementación de los operativos, permitió la detención de cuatro probables responsables y el aseguramiento, en distintos puntos, de dos motocicletas.

La dependencia detalló que se llevó a cabo un despliegue importante con apoyo del helicóptero del Gobierno del Estado y, mediante drones, se dio seguimiento al hecho.

Apenas en noviembre del año pasado, un comando armado perpetró un ataque incendiario contra el centro nocturno “La Coss” de la ciudad de Puebla, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas en el lugar y dos más fallecieron en hospitales.

Las primeras investigaciones (dadas a conocer por autoridades estatales) revelaron que el violento ataque pudiera estar relacionado con el cobro de piso y el narcomenudeo.

El estado de Puebla sufre, desde hace algunos años, los estertores de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol; en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.

Tan es así, que los hechos de violencia extrema en Puebla (como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes) registraron un incremento durante el año pasado, según documentó la organización civil Causa en Común.