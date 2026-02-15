Autoridades de la Ciudad de México desactivaron la Fase I de la contingencia ambiental el pasado sábado 14 de febrero, tras casi dos jornadas completas en la que esta medida estuvo activa y por la cual también se tomaron medidas ambientales, como el Hoy NO circula, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La Fase I de la contingencia entró en vigor a las 21:30 horas del jueves y continuó vigente hasta las 15:00 horas del 13 de febrero; sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) volivó a emitir la medida ambiental el 14, día del amor y la amistad, misma que continuó hasta la noche previa al 15.

Notificación de la CAMe. X / @CAMegalopolis

Lee también: Fallecen dos mujeres de la tercera edad tras incendio en Polanco

¿Dónde consultar las alertas atmosféricas?

Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.

¿Cuándo se activa la contingencia ambiental?

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental (Fase I) cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos .

La segunda contingencia ambiental por ozono del año duró poco más de 48 horas , mientras que la del pasado 8 de enero duró un día. Por otro lado, el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF