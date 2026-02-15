La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la noche del sábado la suspensión de la segunda contingencia atmosférica por ozono en 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por la que se mantenían restricciones viales a través del programa Hoy No circula.

En un comunicado, el organismo gubernamental que opera tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex) indicó que la suspensión y sus medidas aplicaban a partir de las 20:00 horas del día de ayer.

"Los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana (domingo) mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana, ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país", apuntó en su reporte la Comisión.

En la zona metropolitana del Valle de México, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa, las autoridades declaran la contingencia ambiental.

Esta contingencia ambiental por ozono duró poco más de 48 horas; la del pasado 8 de enero duró un día, mientras que el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

El pasado jueves, la CAMe activó la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM tras registrase una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb (partes por billón) en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México.

La CAMe señaló que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, "estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas" y agradecieron a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones.

