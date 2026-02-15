La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del sábado 14 de febrero.

Lo anterior debido a que los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire mostraron que para este domingo se registran mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la Zona Metropolitana del Valle de México durante la semana pasada, ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



¿Por qué hay constantes contingencias ambientales en la CDMX y Edomex?

Durante los últimos días se ha implementado en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), varias contingencias ambientales, debido a que durante los meses de febrero a junio las concentraciones de Ozono suelen aumentar, ya que los días son más despejados y con menor cantidad de vientos, de acuerdo con la Universidad Iberoamericana (IBERO).

Esta situación propicia la acumulación de hidrocarburos (CH) y óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos que, al activarse con la radiación solar, reaccionan químicamente y generan ozono (O₃).

Las concentraciones de este contaminante tienden a incrementarse especialmente entre los meses de marzo y mayo, por ello, nos encontramos en el periodo del año en el que resulta más probable que se rebasen los niveles de ozono recomendados, lo que puede derivar en la activación de contingencias ambientales.

Entre las acciones que se aplican durante las contingencias ambientales se encuentra el programa “Doble Hoy No Circula”, cuyo objetivo es disminuir la emisión de contaminantes mediante restricciones adicionales a la circulación vehicular, también se contempla la suspensión temporal de actividades en industrias y establecimientos que utilicen leña o carbón como combustible.

Además de estas medidas para frenar el incremento en la concentración de ozono, las autoridades recomiendan que los grupos vulnerables —como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias— eviten realizar actividades al aire libre mientras se mantenga la contingencia.

