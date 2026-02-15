Domingo, 15 de Febrero 2026

Vehículos que podrán circular en CDMX y Edomex HOY

Las restricciones del programa Hoy No Circula para el domingo 15 de febrero cambian

Los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran mejoras este 15 de febrero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este sábado 14 de febrero de 2026 se suspendió la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Restricciones de Hoy No Circula cambian este 15 de febrero

Con este ajuste, las restricciones del programa Hoy No Circula para el domingo 15 de febrero cambian: todos los vehículos podrán circular con normalidad, sin importar el color de su engomado o la terminación de su placa.

“Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del día de hoy”, detalló la CAMe.

Mejoras en la calidad del aire este 15 de febrero

La decisión se tomó tras una mejora en la calidad del aire y mejores condiciones para la dispersión de contaminantes. Según la CAMe:

“Los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.”

Por lo tanto, el Hoy No Circula no aplicará este domingo 15 de febrero de 2026, permitiendo la libre circulación de todos los vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

