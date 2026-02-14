La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se mantiene este sábado 14 de febrero. Con ello, también se implementa el programa "Hoy no circula", que busca reducir la emisión de contaminantes y, así, evitar la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.Ante esta situación, la autoridad ha compartido una serie de recomendaciones para abordar este problema, además de los detalles sobre las restricciones este día.Se recomienda:-Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.-Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.-Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.-Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.-Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.Este sábado 14 de febrero se deberá suspender su circulación, en horario de las 05:00 a las 22:00 horas:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA