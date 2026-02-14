Este sábado 14 de febrero, la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México se mantiene activa de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esto luego de que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) no se presente mejora en las condiciones de la calidad del aire. La segunda contingencia en su fase 1 por Ozono de este año inició el pasado jueves 12 de febrero a las 16: 00 horas.

Ante dichas condiciones, la alcaldía de Iztapalapa anunció la cancelación de los eventos agendados para este día de San Valentín. El programa "De Iztapalapa con amor", el cual se celebraría este sábado, Día del Amor y de la Amistad, quedó cancelado a causa de la contingencia ambiental que se mantiene activa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

A través de sus cuentas de redes sociales, esta alcaldía, encabezada por Aleida Alavez, indicó que la decisión se toma con el fin de proteger la salud de todas y todos, y contribuir a las medidas para mejorar la calidad del aire.

"Agradecemos su comprensión y reiteramos que en Iztapalapa el bienestar de nuestra comunidad es siempre la prioridad", agregó.

Dicho evento estaría amenizado por diferentes sonideros, entre ellos "La Changa", "Majestik", "Congo" y "Sonido Pachuca", entre otros.

¿Qué autos no circulan este sábado?

Por la fase 1 de la contingencia ambiental por Ozono que decretó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

También las medidas de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

