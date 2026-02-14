Este sábado 14 de febrero es el día más romántico del año en México. ¿La razón? Se celebra el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad . Una ocasión para celebrar la unión o en pareja y los vínculos de amistad que forjamos con los demás. Pero ¿De dónde viene este festejo?

Este 14 de febrero se celebra el encuentro amoroso que las personas tienen con otras, ya sea como amigos o parejas. Y aunque muchos aseguran que se trata de una fecha comercial, más allá del debate, la oportunidad para celebrar al amor y la amistad tiene una motivación positiva.

Sí, aunque para algunos el Día del Amor y la Amistad es visto únicamente como una oportunidad para el consumo masivo, el origen de esta celebración tiene raíces profundas en la historia.

Día de San Valentín

La festividad se remonta al siglo III, en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín desobedeció las órdenes del emperador Claudio II. Este emperador, considerando que los solteros sin compromisos familiares eran mejores soldados, prohibió los matrimonios jóvenes. Sin embargo, Valentín continuó celebrando bodas en secreto, desafiando la autoridad del emperador .

Según ACI prensa, San Valentín “arriesgó su vida muchas veces para administrar los sacramentos. Se dice que tenía predilección por unir a las parejas en santo matrimonio, pues eso multiplicaba el deseo en otros de constituir un hogar cristiano”.

Finalmente, el emperador descubrió las acciones de Valentín y lo sentenció a muerte el 14 de febrero del año 270, acusándolo de desobediencia y rebelión.

Con el tiempo, este acto de valentía y sacrificio le otorgó a Valentín el título de patrón de los enamorados, convirtiéndose en un símbolo del amor y la unión .

La primera vez que se conmemoró esta festividad fue el 14 de febrero de 494, cuando el Papa Gelasio I estableció oficialmente esta fecha en el calendario cristiano. Desde entonces, el Día de San Valentín ha evolucionado, pasando de una celebración religiosa a un evento de carácter social y comercial, pero siempre con la premisa de honrar los lazos afectivos que unen a las personas.

Con información de ACI Prensa

