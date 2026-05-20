IA agéntica en Iberoamérica: El error que frena su éxito en las empresas

El primer informe que analiza el verdadero estado de la inteligencia artificial agéntica (IA) en Iberoamérica concluye que, pese al avance de las empresas de la región en su adopción, su impacto en los resultados del negocio aún es limitado.

El estudio “Observatorio Agentic AI 2026”, desarrollado por NTT Data a partir de entrevistas con 130 directivos de grandes compañías de España y América Latina, pone de manifiesto una marcada diferencia entre las expectativas generadas y los resultados obtenidos.

El estudio presentado en InterConnect México, el evento más importante de NTT Data para clientes y partners, indica que 59% de las organizaciones iberoamericanas opera con pilotos dispersos y sin conexión a los procesos centrales del negocio y que sólo el 3.8% ha logrado un despliegue industrial de IA agéntica.

Esto se refleja también en el tipo de agentes que se desarrollan, pues el 52% son analíticos, es decir, equivalentes a "un consultor caro", y el 79% no está conectado al core del negocio.

El estudio identifica la falta de liderazgo ejecutivo como el principal obstáculo. Sólo el 10% de las iniciativas cuenta con patrocinio directo de los CEO, lo que mantiene a la IA confinada en los departamentos de tecnología y la desconecta de la estrategia de las compañías. El 40% de los directivos reconoce que no logra construir un caso económico sólido para justificar la implementación.

El 66% de las empresas destina menos del 5% de su presupuesto de TI a IA agéntica, y el 62% mezcla esa inversión con el presupuesto general de transformación digital. Para Pablo Saez, Head de Data y Analytics en NTT Data para Iberoamérica, esto es un problema estructural.

"La IA agéntica es tan importante que tiene que tener su propio presupuesto, su propio ownership dentro de la compañía y estar en la mesa del CEO. No hay que mezclarlo con el presupuesto de transformación digital. Son dos cosas conectadas, pero distintas", declaró.

El 88% de las empresas no tiene implementado el gobierno de los datos no estructurados (PDFs, presentaciones, correos) que es precisamente la materia prima con la que operan los agentes de IA.

Sin esa base, la confianza en los resultados de los sistemas agénticos se erosiona, lo que frena la inversión y mantiene el ciclo de pilotos sin escalar. Solo el 26% de las organizaciones está preparado técnicamente para soportar agentes autónomos a gran escala.

El dato más revelador del estudio es quizás el más directo, que el 58% de las empresas valora que el impacto global de la IA agéntica en su organización es bajo, y solo el 4% reporta un retorno financiero real. El problema no es tecnológico ni presupuestario, es organizacional, concluye el informe.

La región está desplegando tecnología de vanguardia en estructuras con modelos de gestión que no han cambiado. Sin embargo, las inversiones no se detienen y las empresas siguen apostando por esta tecnología, lo que otorga la posibilidad de corregir el rumbo antes de que la brecha se amplíe.

El estudio "Observatorio Agentic AI en España e Iberoamérica" está disponible para su descarga en el sitio web oficial de NTT Data México.

KR