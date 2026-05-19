Pase Turístico CDMX para visitantes del Mundial 2026: ¿Qué es y cómo tramitarlo?

Con la llegada del Mundial 2026, la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros que asistirán a los partidos y actividades relacionadas con el evento. Para facilitar la movilidad de los visitantes y evitar contratiempos con las restricciones vehiculares, el Gobierno capitalino ofrece un permiso especial que permite circular por la ciudad.En esta nota te explicamos qué es este pase, quiénes pueden solicitarlo y cómo tramitarlo paso a paso.El Pase Turístico CDMX es un permiso gratuito que permite a vehículos foráneos circular en la Ciudad de México sin las restricciones del programa Hoy No Circula. Pueden obtenerlo propietarios o poseedores de vehículos de uso particular, no mayores a 15 años de antigüedad Este pase puede tramitarse en las siguientes modalidades:Requisitos:No es válido para placas de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.Consideraciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR