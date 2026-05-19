Martes, 19 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pase Turístico CDMX para visitantes del Mundial 2026: ¿Qué es y cómo tramitarlo?

Este pase tiene el fin de fomentar el turismo permitiendo la circulación de autos foráneos sin ninguna restricción en la ciudad capital  

Por: Karol Ruelas

De acuerdo con estimaciones recientes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), se proyecta la llegada de más de 1.16 millones de turistas tan solo a la capital. NOTIMEX/ARCHIVO ESPECIAL

De acuerdo con estimaciones recientes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), se proyecta la llegada de más de 1.16 millones de turistas tan solo a la capital. NOTIMEX/ARCHIVO ESPECIAL

Con la llegada del Mundial 2026, la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros que asistirán a los partidos y actividades relacionadas con el evento. Para facilitar la movilidad de los visitantes y evitar contratiempos con las restricciones vehiculares, el Gobierno capitalino ofrece un permiso especial que permite circular por la ciudad.

Lee también | Molletes de chorizo y queso: receta fácil y sin horno

En esta nota te explicamos qué es este pase, quiénes pueden solicitarlo y cómo tramitarlo paso a paso.

¿Qué es el Pase Turístico? 

El Pase Turístico CDMX es un permiso gratuito que permite a vehículos foráneos circular en la Ciudad de México sin las restricciones del programa Hoy No Circula. 

Pueden obtenerlo propietarios o poseedores de vehículos de uso particular, no mayores a 15 años de antigüedad 

Este pase puede tramitarse en las siguientes modalidades:

  • Tres días: Válido solo en puentes o fines de semana largos oficiales.
  • Siete días: Se puede tramitar hasta dos veces por semestre.
  • 14 días: Se otorga una sola vez por semestre.

Requisitos:

  • Vehículo de uso particular a nombre de una persona física, no mayor a 15 años de antigüedad
  • Tarjeta de Circulación.
  • Correo electrónico.
  • En su caso permiso de importación temporal.

No es válido para placas de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

¿Cómo tramitarlo? 

  1. Ingresa a la página www.paseturistico.cdmx.gob.mx
  2. Inicia sesión con la Llave CDMX Expediente, si aún no tienes una créala en el siguiente enlace í https://llave.cdmx.gob.mx/
  3. Registra tu vehículo ingresando los datos de tu tarjeta de circulación (número de placas, marca, modelo, estado de registro).
  4. Selecciona la opción para solicitar el pase y elige los días que deseas circular.
  5. Ingresa tu fecha de llegada a la ciudad, genera tu permiso y descárgalo para llevarlo impreso

LEE: Línea de celular prepago y pospago: ¿Cuál debes registrar?

Consideraciones:

  • El pase no tiene validez en los días que haya precontingencia o contingencia ambiental decretada en la Zona Metropolitana.
  • Solo puedes tramitar el pase para un mismo vehículo una o dos veces por semestre, según la vigencia seleccionada.
  • Si planeas una estancia prolongada o radicar en la ciudad, deberás realizar el trámite de Verificación Vehicular correspondiente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones