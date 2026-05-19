Pase Turístico CDMX para visitantes del Mundial 2026: ¿Qué es y cómo tramitarlo?

Con la llegada del Mundial 2026, la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros que asistirán a los partidos y actividades relacionadas con el evento. Para facilitar la movilidad de los visitantes y evitar contratiempos con las restricciones vehiculares, el Gobierno capitalino ofrece un p ermiso especial que permite circular por la ciudad.

En esta nota te explicamos qué es este pase, quiénes pueden solicitarlo y cómo tramitarlo paso a paso.

¿Qué es el Pase Turístico?

El Pase Turístico CDMX es un permiso gratuito que permite a vehículos foráneos circular en la Ciudad de México sin las restricciones del programa Hoy No Circula.

Pueden obtenerlo propietarios o poseedores de vehículos de uso particular, no mayores a 15 años de antigüedad

Este pase puede tramitarse en las siguientes modalidades:

Tres días : Válido solo en puentes o fines de semana largos oficiales.

: Válido solo en puentes o fines de semana largos oficiales. Siete días : Se puede tramitar hasta dos veces por semestre.

: Se puede tramitar hasta dos veces por semestre. 14 días: Se otorga una sola vez por semestre.

Requisitos:

Vehículo de uso particular a nombre de una persona física, no mayor a 15 años de antigüedad

Tarjeta de Circulación.

Correo electrónico.

En su caso permiso de importación temporal.

No es válido para placas de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

¿Cómo tramitarlo?

Ingresa a la página www.paseturistico.cdmx.gob.mx Inicia sesión con la Llave CDMX Expediente, si aún no tienes una créala en el siguiente enlace í https://llave.cdmx.gob.mx/ Registra tu vehículo ingresando los datos de tu tarjeta de circulación (número de placas, marca, modelo, estado de registro). Selecciona la opción para solicitar el pase y elige los días que deseas circular. Ingresa tu fecha de llegada a la ciudad, genera tu permiso y descárgalo para llevarlo impreso

Consideraciones:

El pase no tiene validez en los días que haya precontingencia o contingencia ambiental decretada en la Zona Metropolitana.

decretada en la Zona Metropolitana. Solo puedes tramitar el pase para un mismo vehículo una o dos veces por semestre, según la vigencia seleccionada.

Si planeas una estancia prolongada o radicar en la ciudad, deberás realizar el trámite de Verificación Vehicular correspondiente.

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