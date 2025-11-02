Durante la tarde del pasado 1 de noviembre, una explosión, misma que se convirtió en incendio, fue registrada en una tienda de la cadena Waldo's en Hermosillo, Sonora. El siniestro dejó un saldo de al menos 23 muertos. Tras este lamentable hecho, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , extendió sus condolencias a las familias afectadas a través de redes sociales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado , a través de un breve comunicado, descartó que la explosión ocurrida en la tienda Waldo's se haya tratado de un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles.

En tanto, el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez , confirmó esta madrugada del 2 de noviembre que son 23 víctimas mortales y 12 personas lesionadas que están siendo atendidas en distintos hospitales de la capital del estado.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, tiempo local, cuando una explosión sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender el suceso que se podía ver desde zonas retiradas del centro. Tras el incendio, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas ante al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos municipales de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar de la explosión.

A través de un comunicado, Protección Civil de Hermosillo hizo un llamado a la población para evitar la zona del siniestro y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Sheinbaum envió sus condolencias

La Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de X, envió un mensaje para las familias y personas afectadas por este evento en Hermosillo.

" Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. / He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos ", dice la publicación.

¿Qué habría provocado la explosión y posterior incendio en Waldo's?

En un principio, se informó que habría sido provocado por la explosión de un vehículo en el exterior, por lo que están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables.

