Una explosión registrada en una tienda de la cadena Waldos, la tarde de este sábado ocasionó un incendio en el interior del establecimiento que dejó un saldo de al menos 23 muertos , entre ellas cuatro menores, y 12 lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un breve comunicado descartó que la explosión ocurrida en la tienda Waldo's fuera un atentado.

"Con respecto a la explosión ocurrida en la tienda de conveniencia ubicada en el centro de Hermosillo se descarta por completo que se haya tratado de un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles", puntualizó la dependencia.

En tanto, el fiscal de Sonora Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó esta noche que son 23 víctimas mortales y 12 personas lesionadas que están siendo atendidas en distintos hospitales de la capital del estado.

De acuerdo con las primeras versiones, el fuego inicio en la entrada del comercio y los clientes del negocio ubicado en las calles Doctor Noriega buscaron refugio adentro del mismo local quedando atrapados.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas (hora local) cuando una explosión sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender el suceso que se podía ver desde zonas retiradas del centro. Tras el incendio, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas ante al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos municipales de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar de la explosión.

A través de un comunicado, Protección Civil de Hermosillo hizo un llamado a la población para evitar la zona del siniestro y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

En un principio se informó que habría sido provocado por la explosión de un vehículo en el exterior, por lo que están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables.

El incidente ha conmocionado a la comunidad hermosillense, que aún no logra asimilar el alcance de la tragedia. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.

