Licencia de conducir: No necesitarás volver a renovarla si haces esto

Estamos a finales de año, pero hay un trámite importante que no puedes dejar pasar antes de que cierre el 2025: la licencia de conducir permanente.La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el regreso de la licencia de conducir permanente desde finales del año pasado. Beneficio que estará disponible solo hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que aún tienes unos meses para hacer el trámite y olvidarte de las renovaciones.Imagina no tener que volver a renovar tu licencia cada tres años. A partir de 2026, todas las licencias nuevas tendrán vigencia limitada y deberán renovarse cada tres años. Así que si tu licencia de conducir actual sigue vigente, realiza el cambio cuanto antes.El proceso varía dependiendo de si es tu primera licencia de conducir permanente o si solo quieres renovar la actual.Si es tu primera licencia de conducir permanente…Deberás presentar un examen teórico presencial obligatorio, sin importar si la licencia es permanente o no. Para hacerlo, sigue estos pasos: