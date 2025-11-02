Licencia de conducir: No necesitarás volver a renovarla si haces esto

Estamos a finales de año, pero hay un trámite importante que no puedes dejar pasar antes de que cierre el 2025: la licencia de conducir permanente.

¿Por qué tramitar la licencia de conducir permanente ahora?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el regreso de la licencia de conducir permanente desde finales del año pasado. Beneficio que estará disponible solo hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que aún tienes unos meses para hacer el trámite y olvidarte de las renovaciones.

Imagina no tener que volver a renovar tu licencia cada tres años. A partir de 2026, todas las licencias nuevas tendrán vigencia limitada y deberán renovarse cada tres años. Así que si tu licencia de conducir actual sigue vigente, realiza el cambio cuanto antes.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

El proceso varía dependiendo de si es tu primera licencia de conducir permanente o si solo quieres renovar la actual.

Si es tu primera licencia de conducir permanente…

Deberás presentar un examen teórico presencial obligatorio, sin importar si la licencia es permanente o no. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Agenda tu cita en el portal oficial: app.semovi.cdmx.gob.mx/citas.

Descarga la guía de estudio que proporciona la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Presenta tu examen teórico en la fecha asignada.

Una vez aprobado, continúa con el proceso de pago y expedición.

Si vas a renovar tu licencia de conducir permanente.

Si ya cuentas con una licencia vigente y solo quieres hacer la renovación de la licencia permanente CDMX, el trámite es más sencillo y totalmente en línea.

Documentos y datos necesarios para la licencia de conducir:

CURP.

Código postal.

Correo electrónico.

Número de celular.

Pasos para renovar tu licencia de conducir permanente CDMX:

Ingresa a tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes una, créala usando los datos anteriores.

Selecciona la opción “Renovar licencia”.

Da clic en “Agregar credencial” y elige “Licencia de conducir”.

Captura tu CURP y selecciona el tipo de licencia.

Ingresa el número que aparece en tu licencia física.

Se generará un código QR para validación y podrás ver tu licencia directamente en la aplicación.

