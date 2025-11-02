Domingo, 02 de Noviembre 2025

Chiapas registró dos sismos durante la madrugada de este 2 de noviembre

Desde el día de ayer, la entidad del sur de México registró movimientos telúricos iguales o superiores a la magnitud 3.5

Por: Fabián Flores

Durante las primeras horas de este 2 de noviembre se presentó actividad sísmica en Chiapas. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica durante la madrugada de este 2 de noviembre. 

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

El pasado 1 de noviembre, el estado de Chiapas registró al menos tres sismos superiores a la magnitud 3.5. El primero de estos movimientos telúricos sucedió a las 02:22 horas, 62 kilómetros al suroeste de Tonalá, y presentó una magnitud de 3.9. Horas más tarde, a las 07:55 horas, un sismo de magnitud 3.9 se registró 124 km al suroeste de la misma localidad, y a las 10:54 horas, nuevamente a 41 km al suroeste de Tonalá, se presentó otro temblor de magnitud 3.8. 

A las 11:42 horas, un sismo de magnitud 4.4 se registró 20 km al noroeste de Cintalapa, y uno más sucedió 26 km al oeste de Motozintla, a las 14:17 horas, de magnitud 4.   

Temblores registrados este 2 de noviembre de 2025

Este domingo 2 de noviembre, se registró actividad sísmica en el estado de Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a la entidad del sur durante esta madrugada.

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.1 01:11:55 59 km al suroeste de Arriaga 90.7 km
4.0 06:08:50 68 km al sur de Ciudad Hidalgo 34.4 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones. 

