Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica durante la madrugada de este 2 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

El pasado 1 de noviembre, el estado de Chiapas registró al menos tres sismos superiores a la magnitud 3.5. El primero de estos movimientos telúricos sucedió a las 02:22 horas, 62 kilómetros al suroeste de Tonalá, y presentó una magnitud de 3.9. Horas más tarde, a las 07:55 horas, un sismo de magnitud 3.9 se registró 124 km al suroeste de la misma localidad, y a las 10:54 horas, nuevamente a 41 km al suroeste de Tonalá, se presentó otro temblor de magnitud 3.8.

A las 11:42 horas, un sismo de magnitud 4.4 se registró 20 km al noroeste de Cintalapa, y uno más sucedió 26 km al oeste de Motozintla, a las 14:17 horas, de magnitud 4.

Temblores registrados este 2 de noviembre de 2025

Este domingo 2 de noviembre, se registró actividad sísmica en el estado de Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a la entidad del sur durante esta madrugada.

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 01:11:55 59 km al suroeste de Arriaga 90.7 km 4.0 06:08:50 68 km al sur de Ciudad Hidalgo 34.4 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF