Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Chiapas registró actividad sísmica durante la madrugada de este 2 de noviembre. El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.El pasado 1 de noviembre, el estado de Chiapas registró al menos tres sismos superiores a la magnitud 3.5. El primero de estos movimientos telúricos sucedió a las 02:22 horas, 62 kilómetros al suroeste de Tonalá, y presentó una magnitud de 3.9. Horas más tarde, a las 07:55 horas, un sismo de magnitud 3.9 se registró 124 km al suroeste de la misma localidad, y a las 10:54 horas, nuevamente a 41 km al suroeste de Tonalá, se presentó otro temblor de magnitud 3.8. A las 11:42 horas, un sismo de magnitud 4.4 se registró 20 km al noroeste de Cintalapa, y uno más sucedió 26 km al oeste de Motozintla, a las 14:17 horas, de magnitud 4. Este domingo 2 de noviembre, se registró actividad sísmica en el estado de Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a la entidad del sur durante esta madrugada.Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.