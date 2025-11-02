Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, compartía momentos con su familia y con cientos de habitantes y visitantes cuando pronunció sus últimas palabras:

“Nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, Michoacán, de México y de otros países”.

Minutos después, sufriría un ataque que le arrebataría la vida; el presidente municipal, de 40 años, caminaba por la plaza principal mientras sostenía a su hijo y observaba el paisaje iluminado por velas, parte del tradicional Festival de Velas. Eran cerca de las 8:10 de la noche cuando fue sorprendido por disparos por la espalda. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, recibió al menos tres impactos de bala antes de caer al suelo, bocabajo.

De inmediato, los cuerpos de emergencia lo trasladaron al hospital Fray Juan de San Miguel, situado en el libramiento Lázaro Cárdenas. Durante aproximadamente 40 minutos, el personal médico trató de reanimarlo, pero pese a los esfuerzos, falleció a las 20:50 horas.

En su última aparición pública, Carlos Manzo se despidió con un mensaje que hoy cobra especial significado: “Bendiciones a todos, esperemos que pasen un agradable día, una agradable noche y estamos a sus órdenes a todos”.

Antes de ocupar la presidencia municipal como candidato independiente, Manzo Rodríguez desempeñó diversos cargos públicos. Entre 2017 y 2018 trabajó como auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán y posteriormente fue diputado federal por el partido Morena de 2021 a 2024. En el ámbito académico, cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Despedida en Uruapan

La noticia de su muerte conmocionó al municipio. En la plaza donde ocurrió el ataque, los ciudadanos encendieron veladoras en señal de duelo y colocaron una cruz junto a su nombre escrito con cera encendida sobre las manchas de sangre que aún permanecían en el suelo.

El Festival de Velas, donde sucedió el atentado, se transformó en un homenaje improvisado. Además, las actividades culturales programadas para el domingo, como la IV Feria del Atole, fueron suspendidas de manera no oficial.

El sitio donde ocurrió el ataque, en el que también resultó herido el regidor municipal Víctor Hugo de la Cruz Salcedo y donde el presunto agresor fue abatido, luce ahora vacío. En tanto, los accesos a Uruapan permanecen vigilados por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, y la zona centro continúa cerrada al tránsito vehicular.

Hasta el momento, ni las autoridades municipales ni la familia del alcalde han emitido información sobre los servicios funerarios o los homenajes que se realizarán en su memoria.

BB