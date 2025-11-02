Sheinbaum no destituirá a Taibo II tras sus declaraciones sobre las mujeres escritoras

El pasado martes 28 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de destituir al director general del Fondo Cultura Económica (FCE) , Paco Ignacio Taibo II , tras sus comentarios acerca de la poesía escrita por mujeres.

La Mandataria destacó durante "La Mañanera" que su gobierno lanzará una colección especial de escritoras mexicanas y latinoamericanas, pero que no considera necesario destituir al actual director.

El pasado lunes 27 de octubre, Taibo II manifestó su desacuerdo con el uso de la llamada " cuota de género " como criterio en los programas de fomento a la lectura. " Un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo por el hecho de ser escrito por una mujer no merece que se lo mandemos a una sala comunitario en mitad de Guanajuato, ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía? ".

Más de 120 académicas, artistas y escritoras como Gabriela Jauregui, Julieta Venegas, Verónica Murguía, Carmen Villoro y Martha Riva Palacio dirigieron una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum titulada "No llegamos todas en la cultura", donde condenaron las declaraciones y acciones del director del FCE.

Las firmantes aseguraron que, durante décadas, se ha borrado y desdeñado la literatura hecha por mujeres y disidencias para enfocarse en autores que se han puesto al centro, como en el Boom Latinoamericano y en los programas de estudios de instituciones escolares.

En la misiva, lamentaron que de los 27 libros editados para distribuir masivamente en la colección "25 para el 25" hay sólo siete escritoras, de las cuales tres son autoras mexicanas ya fallecidas, que son Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas y Adela Fernández .

Muchas mujeres, dijeron, hicieron literatura y publicaban sin tener el reconocimiento de sus pares, como Josefina Vicens, María Luisa Bombal, Cristina Peri Rossi, Clarice Lispector y Alejandra Pizarnik, entre otras .

Por tanto, reprobaron la inclusión de Fabrizio Mejía Madrid , al considerar que su trabajo " no corresponde a la temporalidad del siglo XX que Taibo II dice haber consensuado con diferentes filiales del FCE ".

Con información de SUN.

