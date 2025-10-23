Jueves, 23 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum rechaza ataques de EU contra embarcaciones en aguas internacionales

La Presidenta de México expresó su rechazo a las recientes acciones militares de las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales

Por: EFE

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum reafirmó que México actuará siempre conforme al derecho internacional y la defensa de su soberanía. EFE/M. Guzmán

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum reafirmó que México actuará siempre conforme al derecho internacional y la defensa de su soberanía. EFE/M. Guzmán

En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas fuera de su territorio.

“Obviamente nosotros no estamos de acuerdo”, dijo la Mandataria al ser consultada sobre las recientes acciones militares de las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.

“Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga o de armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, subrayó.

En momentos más información….

Revisa: Segundo detenido por caso David Cohen es vinculado a proceso

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones