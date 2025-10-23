Sheinbaum rechaza ataques de EU contra embarcaciones en aguas internacionales

En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas fuera de su territorio.“Obviamente nosotros no estamos de acuerdo”, dijo la Mandataria al ser consultada sobre las recientes acciones militares de las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.“Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga o de armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, subrayó.En momentos más información….* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB