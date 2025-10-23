Sheinbaum rechaza ataques de EU contra embarcaciones en aguas internacionales

En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas fuera de su territorio.

“Obviamente nosotros no estamos de acuerdo” , dijo la Mandataria al ser consultada sobre las recientes acciones militares de las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.

“Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga o de armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, subrayó.

En momentos más información….

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB