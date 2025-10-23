Jueves, 23 de Octubre 2025

Hoy No Circula: Autos que descansan en CDMX y Edomex este 24 de octubre

¡Toma nota! Estos son los carros que no podrán circular mañana en la Zona Metropolitana del Valle de México

Por: El Informador

El horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche. ESPECIAL/SUN/ ARCHIVO

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), con corte a las 18:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es aceptable, por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para activar la contingencia ambiental.

El programa Hoy No Circula de este viernes 24 de octubre del 2025 en la CDMX y el Edomex aplica de forma normal para los siguientes autos: 

  • Vehículos con engomado azul.
  • Terminación de placas 9 y 0.
  • Holograma 1 y 2.

Mientras que los autos con los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

Desde el pasado mes de julio el Hoy No Circula tiene modificaciones; pues entró en vigor en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.

Ciudad de México

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estado de México

  • Almoloya de Juárez - Valle de Toluca
  • Calimaya - Valle de Toluca
  • Chapultepec - Valle de Toluca
  • Lerma - Valle de Toluca
  • Metepec - Valle de Toluca
  • Mexicaltzingo - Valle de Toluca
  • Ocoyoacac - Valle de Toluca
  • Otzolotepec - Valle de Toluca
  • Rayón - Valle de Toluca
  • San Antonio la Isla - Valle de Toluca
  • San Mateo Atenco - Valle de Toluca
  • Temoaya - Valle de Toluca
  • Tenango del Valle - Valle de Toluca
  • Toluca - Valle de Toluca
  • Xonacatlán - Valle de Toluca
  • Zinacantepec - Valle de Toluca
  • Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

