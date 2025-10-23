La celebración del Día de los Fieles Difuntos impulsa entre los mexicanos la tradición de adquirir el característico pan de muerto, cuyo consumo comienza poco más de tres semanas antes del 1 y 2 de noviembre y suele prolongarse uno o dos días después de esas fechas.

El costo promedio de un kilo de pan de muerto ronda los 220 pesos, aunque el precio puede variar según los ingredientes utilizados y el tipo de relleno, informó Julián Castañón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México.

A nivel nacional, las ventas de este producto alcanzan cerca de mil millones de pesos, cifra que representa un incremento de alrededor del 3.5% respecto al año anterior. Según Castañón, se trata de un crecimiento moderado que refleja la madurez del mercado mexicano en este sector.

Asimismo, destacó que la industria panificadora genera anualmente una derrama económica cercana a los 13 mil millones de pesos, derivada de las diversas actividades vinculadas con la producción y comercialización de pan en el país.

Castañón añadió que en México el consumo de pan es de 36 kilos por año por persona, sin embargo, aclaró que en el país el consumo se considera nivel medio, ya que hay otros países con mayor cantidad.

En conferencia de prensa, el también dueño de la Panadería Tahona explicó que cada vez más la gente busca sabores nuevos, algo distinto al pan de muerto tradicional, por eso ahora se hace con relleno de todo tipo, como crema de nata, queso con zarzamora y crema de avellanas, entre otros ingredientes.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora afirmó que, aunque la tradición marca que el 1 de noviembre es el Día de Todos Santos y el 2 de noviembre es Día de los Fieles Difuntos, la venta de pan inicia desde los primeros días de octubre, por lo que prácticamente se habla de que los consumidores buscan este alimento durante un mes.

"Realmente es como un mes de venta. Es como empezó hace 20 días, 25 días y termina el 3 o 4 de noviembre", aseguró en conferencia de prensa ¿Sabes qué hay detrás del Pan de Muerto?

Indicó que a pesar del aumento de los insumos que les impacta a los panificadores, "la tradición sigue creciendo...es mucho más grande la tradición hoy que la que había hace 25 años. Nunca desapareció, siempre existió. Nada más fue lastimada por tradiciones no mexicanas".

Recordó que en las panaderías trabajan más de cuatro millones de personas en todo el país si se considera los que laboran directamente ahí y quienes suministran de insumos a los negocios y quienes hacen posible que se tengan en el país más de dos mil 400 variedades de pan dulce.

