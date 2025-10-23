A casi dos semanas de las intensas lluvias que provocaron inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, este jueves se elevó a 79 el número de personas fallecidas y 19 personas no han sido no localizadas.

En el micrositio creado por el Gobierno de México de las afectaciones por las lluvias, se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 21 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido.

Ayer miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y el domingo comienza en Hidalgo.

"Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque Hidalgo es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra", indicó.

La Mandataria anunció que nuevamente viajará este jueves a Poza Rica y el Álamo en Veracruz.

