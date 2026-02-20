¿Hay contingencia? Así aplica el Hoy No Circula para este sábado 21 de febrero

En los últimos días se ha presentado una contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México; la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) define que esta se encuentra en la Fase I.

Es por esto que ciudadanos de la CDMX, especialmente los automovilistas, se preguntan si se llevará a cabo el sábado 21 de febrero los operativos de Hoy No Circula, el programa que se realiza para combatir y reducir la contaminación en la ciudad.

Para que se pueda activar este operativo se tiene que tomar en cuenta la calidad del aire en todas las estaciones del área metropolitana de la ciudad capital y del Edomex. A pesar de que en días anteriores se han presentado niveles similares no se han considerado como contingencia ambiental, habrá que esperar algún comunicado al respecto de la Comisión Ambiental.

Así aplica el Hoy No Circula

En el caso de que sí se aplique el operativo Hoy No Circula este 21 de febrero, al ser el tercer sábado del mes, esto es lo que debes de saber.

De acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe, los carros que no podrán circular en las calles tanto de CDMX como de Edomex son los siguientes:

Autos con holograma 0 y 00 con engomado amarillo de placas 5 y 6

de placas 5 y 6 Todos los carros con holograma 2

Autos con holograma 1 y que la terminación de sus placas NON sean: 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con permiso para circular sin placas

Autos foráneos, con placas de otros estados

En caso de aplicarse un Doble Hoy No Circula, los vehículos ya mencionados no podrán transitar en un horario de 5:00 AM A 10:00 PM.

Motocicletas, vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar, servicios de emergencia y aquellos con pase turístico vigente sí podrán circular.

Medidas y recomendaciones para la población

EL Gobierno de México invita a la población a mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Mantente informado sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

KR