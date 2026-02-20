¿Hay contingencia? Así aplica el Hoy No Circula para este sábado 21 de febrero

En los últimos días se ha presentado una contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México; la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) define que esta se encuentra en la Fase I.Es por esto que ciudadanos de la CDMX, especialmente los automovilistas, se preguntan si se llevará a cabo el sábado 21 de febrero los operativos de Hoy No Circula, el programa que se realiza para combatir y reducir la contaminación en la ciudad.Para que se pueda activar este operativo se tiene que tomar en cuenta la calidad del aire en todas las estaciones del área metropolitana de la ciudad capital y del Edomex. A pesar de que en días anteriores se han presentado niveles similares no se han considerado como contingencia ambiental, habrá que esperar algún comunicado al respecto de la Comisión Ambiental.En el caso de que sí se aplique el operativo Hoy No Circula este 21 de febrero, al ser el tercer sábado del mes, esto es lo que debes de saber.De acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe, los carros que no podrán circular en las calles tanto de CDMX como de Edomex son los siguientes:En caso de aplicarse un Doble Hoy No Circula, los vehículos ya mencionados no podrán transitar en un horario de 5:00 AM A 10:00 PM.Motocicletas, vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar, servicios de emergencia y aquellos con pase turístico vigente sí podrán circular.EL Gobierno de México invita a la población a mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.Mantente informado sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR