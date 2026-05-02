En México, miles de familias enfrentan diariamente la dolorosa pérdida de un ser querido, pero este duelo a veces se acompaña de decisiones financieras equivocadas. Una de las prácticas más comunes y peligrosas es no reportar la muerte para seguir disponiendo de los recursos económicos depositados mes a mes a través de la pensión del IMSS.

El delito federal detrás del cobro indebido de la pensión

Continuar retirando los fondos depositados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la muerte del titular constituye un delito grave . Las autoridades federales son tajantes al respecto: disponer de este dinero no es un derecho heredado, sino una apropiación indebida de recursos que pertenecen al erario público .

De acuerdo con lo estipulado en el Código Penal Federal, este acto se tipifica directamente como fraude en contra de la administración pública. Las personas que incurren en esta práctica se exponen a ser procesadas legalmente, enfrentando no solo el escrutinio público, sino también severas sanciones económicas y penales .

Las consecuencias legales son proporcionales al daño patrimonial causado al Estado mexicano mediante estos retiros irregulares. Dependiendo del monto total que haya sido sustraído ilegalmente a lo largo del tiempo, las penas de prisión pueden ir desde los seis meses hasta los doce años de cárcel, además de multas .

¿Cómo detectan las autoridades esta irregularidad financiera?

El sistema de pensiones actual cuenta con tecnología avanzada y está interconectado directamente con el Registro Civil y otras dependencias gubernamentales. Esta red de información permite actualizar el estatus de supervivencia de los beneficiarios casi en tiempo real, reduciendo el margen para cometer este tipo de fraudes.

Cuando ocurre un deceso, la información cruza automáticamente las bases de datos institucionales, alertando a la dependencia sobre la necesidad de suspender los pagos. Sin embargo, existe un breve periodo de latencia donde el depósito podría reflejarse, momento en el cual los familiares suelen cometer el error de retirarlo.

Si un familiar retira el dinero antes de que el sistema logre congelar la cuenta bancaria, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de intervenir . La institución puede iniciar una carpeta de investigación de oficio o por denuncia del propio seguro social para recuperar los fondos.

Las instituciones bancarias también juegan un papel crucial en la detección de estos delitos financieros contra el gobierno. Los bancos están obligados por ley a reportar movimientos inusuales, retiros póstumos o el uso de tarjetas de débito de personas fallecidas a las autoridades financieras correspondientes.

Pasos legales tras el fallecimiento del pensionado y derechos de los deudos

Para evitar cualquier tipo de problema legal o acusación de fraude, los familiares deben notificar inmediatamente el deceso del titular. Este trámite debe realizarse ante la Unidad de Medicina Familiar correspondiente o en la subdelegación del seguro social más cercana al domicilio del difunto.

Es fundamental comprender que la Ley del Seguro Social protege a las familias y establece que existen beneficios legítimos para los deudos. En lugar de cobrar ilegalmente, los familiares pueden tramitar una pensión de viudez, de orfandad o de ascendencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales.

Actuar con transparencia no solo evita problemas con la justicia, sino que garantiza el acceso a los derechos laborales que el fallecido generó en vida. A continuación, te presentamos una lista de puntos clave que debes seguir para actuar conforme a la ley y proteger tu libertad financiera.

Tips rápidos para evitar problemas legales:

1) Notifica al IMSS: Acude con el acta de defunción original en un plazo no mayor a 30 días.

2) No uses la tarjeta: Evita realizar retiros en cajeros automáticos o transferencias.

3) Tramita tus derechos: Solicita formalmente la pensión por viudez u orfandad.

4) Devuelve los fondos: Si el depósito mensual se realizó después de la muerte, contacta al banco para gestionar la devolución del dinero.

En conclusión, la tentación de disponer de un dinero que ya no corresponde puede transformar un momento de luto en una pesadilla legal. Mantenerse informado y actuar conforme a la legalidad es la única vía segura para honrar la memoria de tus seres queridos sin arriesgar tu patrimonio ni tu libertad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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