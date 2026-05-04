El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico general para este inicio de semana, y el panorama meteorológico exige tomar precauciones inmediatas en diversas regiones en el calor. Las condiciones atmosféricas actuales muestran una clara división en el territorio nacional, afectando la rutina de millones de mexicanos que se preparan para sus actividades diarias.

Nos enfrentamos a un choque de fenómenos meteorológicos de gran magnitud que dividirá al país entre el calor extremo, las rachas de viento intensas y las lluvias torrenciales. Esta dualidad climática es un recordatorio de la complejidad geográfica de nuestra nación y de la importancia de estar siempre prevenidos ante los caprichos de la naturaleza.

La onda de calor no da tregua: Estados más afectados

De acuerdo con el reporte matutino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un persistente sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso . Esta condición se sentirá con mayor fuerza sobre la mayor parte del territorio nacional, prolongando la sequía en varias zonas.

La situación es especialmente crítica y alarmante en el estado de Guerrero, donde los termómetros podrían superar la peligrosa barrera de los 45 grados Celsius durante las horas pico . Las autoridades locales han emitido alertas para evitar la exposición prolongada al sol y prevenir emergencias médicas relacionadas con el temido golpe de calor.

Por su parte, entidades clave como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Nayarit y gran parte del norte del país registrarán temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 40 grados . Este calor sofocante afectará tanto a las zonas urbanas como a las comunidades rurales, incrementando la demanda de energía eléctrica por el uso de ventiladores y aires acondicionados.

En Guadalajara y el resto de la región occidente, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte del día, pero con nula probabilidad de lluvia . Esta combinación de nubosidad y altas temperaturas intensificará la sensación de bochorno, haciendo que el ambiente se sienta pesado y sumamente desgastante para todos los tapatíos.

El frente frío 48 y su impacto en el sureste

En marcado contraste con el occidente y el norte del país, el sureste mexicano experimentará un clima radicalmente distinto y pasado por agua. Esto se debe a la presencia del frente frío número 48, un sistema que ha modificado drásticamente las condiciones atmosféricas en esta región durante los últimos días y que no cederá pronto.

Este fenómeno meteorológico permanecerá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán, interactuando de manera directa con canales de baja presión. Además, el constante ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe potenciará la inestabilidad atmosférica, generando cielos mayormente nublados y un ambiente mucho más fresco de lo habitual.

Como resultado directo de esta compleja interacción, se esperan lluvias puntuales intensas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas a lo largo de la jornada. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de fuertes descargas eléctricas, rachas de viento considerables y la posible caída de granizo en las zonas montañosas y elevadas de dichas entidades.

Las autoridades de Protección Civil advierten que estas precipitaciones continuas podrían generar encharcamientos severos, deslaves en zonas de riesgo e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se hace un llamado urgente a la población para extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua y tener a la mano una mochila de emergencia.

Tips rápidos para sobrevivir al clima de hoy

Ante este escenario tan contrastante y desafiante, es vital adaptar nuestra rutina diaria para evitar complicaciones de salud o accidentes viales en nuestros trayectos. La prevención es nuestra mejor herramienta cuando el clima se vuelve extremo, por lo que seguir las indicaciones de los expertos puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar familiar.

Para hacer frente a estas condiciones, te compartimos una lista de recomendaciones clave: mantén una hidratación constante bebiendo agua natural frecuentemente; aplica protección solar de amplio espectro si sales de casa; reduce la velocidad al volante en zonas de lluvia; y cuida a los más vulnerables, manteniendo a niños y mascotas en lugares frescos.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales de tu localidad y no subestimes los avisos emitidos por las autoridades en las próximas horas. Recuerda que el clima puede cambiar rápidamente, por lo que estar preparado y actuar con responsabilidad es la mejor manera de proteger a tu familia durante esta jornada de contrastes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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