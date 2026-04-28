En medio de temperaturas de 42 grados, Mérida vive ola de apagones

Las altas temperaturas que afectan a Mérida han venido acompañadas de una nueva ola de apagones en distintos sectores de la capital yucateca, donde vecinos reportan fallas en el suministro eléctrico de hasta ocho horas en plena temporada de calor extremo.

Desde el pasado fin de semana, habitantes del segundo cuadro del centro de la ciudad y de varias colonias del sur han denunciado interrupciones prolongadas en el servicio, situación que ha generado molestias ante el incremento en el uso de ventiladores y aire acondicionado.

Temperaturas que superan los 40°

Las temperaturas de 42 grados reportadas actualmente se suman a una tendencia alarmante de calor extremo en la capital yucateca. En mayo de 2024, Mérida rompió su récord histórico de temperatura máxima extrema al alcanzar los 43.7 grados Celsius a la sombra, superando marcas establecidas décadas atrás.

Durante la noche del lunes, residentes de la colonia María Luisa señalaron que permanecieron sin electricidad desde el domingo por la noche, hasta que el servicio fue restablecido durante las primeras horas de este martes.

Una situación similar se vivió en el barrio de La Ermita, donde vecinos enfrentaron horas de intenso calor luego de que un transformador de la Comisión Federal de Electricidad explotara en la calle 64-A, entre 79 y 81, dejando sin energía a varias viviendas desde la tarde del lunes y hasta la madrugada del martes.

Más de 10 horas sin luz

Los apagones también se han presentado en el norte de Mérida, en la zona de Sodzil y en Polígono 108, al nororiente de la capital yucateca, donde los vecinos han sufrido hasta 10 horas sin electricidad.

Los afectados informaron que han reportado el desperfecto ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual les dijo que el servicio eléctrico podría reanudarse entre 6 y 10 horas. Hasta el momento, la CFE no ha proporcionado más información sobre estos apagones.

A través de redes sociales y manifestaciones, los vecinos han expresado su frustración con mensajes como: 'Llevamos dos noches seguidas soportando el calor de Mérida sin energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad sigue sin solucionar', un testimonio recurrente que refleja el sentir generalizado en las colonias afectadas por los cortes prolongados.

Este martes se reportan apagones intermitentes en las colonias Vicente Solís, Canto, Polígono y Salvador Alvarado. También, en Kanasín se registran apagones en colonias como Alameda, Villas de Oriente, Valle Oriente, Fontana y Palmas de San Pedro.

TG