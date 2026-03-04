Harfuch sostiene reunión con representantes de FIFA rumbo al Mundial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes de la FIFA, autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sedes del Mundial 2026.

El titular de la SSPC detalló, vía redes sociales, que en este encuentro se coordinaron las acciones de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026 .

"Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional", indicó García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario federal, con trabajo conjunto y coordinado entre los tres niveles de gobierno, estará garantizada la seguridad de la población y de los turistas que visiten México durante la celebración del Mundial 2026.

En la reunión participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez; el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla; el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario Roberto Velasco.

Por parte de la FIFA, Rodrigo Martínez-Celis Wogau y Gabriela Cuevas, representante mexicana de la Coordinación del Mundial .

SV