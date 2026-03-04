La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará la reforma electoral a los diputados, pero la iniciativa enfrenta la oposición de los aliados de Morena, lo que pone en riesgo su aprobación. No obstante, la Mandataria tiene un “plan B” ante la negativa de su propuesta. ¿En qué consiste? Estos son los detalles:

Sheinbaum aseguró que tiene un "plan B" si no se aprueba la reforma electoral que enviará a la Cámara de Diputados este miércoles , también ante las inconformidades del Partido Verde y el Partido del Trabajo.

En su conferencia mañanera de este 4 de marzo en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal rechazó que sea una derrota si no se aprueba la propuesta de reforma electoral e insistió en que ella cumplió con presentarla .

"Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Esta idea de que ‘ay, la Presidenta, va a ser su primera derrota’. No, nada que ver con eso, para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presenta, completa", dijo.

"Quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, y quien no, no, y ya, así de sencillo", insistió.

El “plan B” de Sheinbaum

"En caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B?", se le preguntó.

"Sí, pero ya sería después", respondió.

"¿Este plan B sería hacia leyes secundarias?" , se le insistió.

"Ya sería después, no nos adelantemos" , respondió la Mandataria federal al externar de nuevo su rechazo a la lista de los plurinominales de los partidos.

En el Salón Tesorería, presentó el "Decálogo por la democracia": elección de la representación proporcional del Congreso, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, no nepotismo y, finalmente, no reelección.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA