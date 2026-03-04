CDMX: Aclaran cancelación de reservas rumbo al Mundial 2026

Recientemente se notificó que la FIFA canceló el 40% de sus reservaciones de hotel en la CDMX a tan sólo 100 días de que comience el Mundial de Fútbol 2026, en el que la capital será una de las sedes. En un principio se pensó que dicha decisión se debió por los episodios de violencia vividos en el país el pasado 22 de febrero tras la caída del “El Mencho” líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México aclaró mediante un comunicado de prensa que la cancelación de reservaciones no tienen ninguna relación con los episodios de violencia, sino que esto responde a la dinámica normal del mercado turístico, donde hoteles y agencias de viajes bloquean habitaciones con base en expectativas de venta y, cuando estas no se materializan, los cuartos se liberan nuevamente al mercado.

Todas las reservas de la FIFA relacionadas con el hospedaje de las selecciones, prensa internacional y equipo FIFA siguen vigentes igual tal como ocurre en el resto de las sedes.

Explicó que, de acuerdo con datos del sector, "las habitaciones liberadas representan menos del 1% de la ocupación diaria de la ciudad, por lo que no representan una preocupación para la industria hotelera, que confía plenamente en que serán comercializadas sin dificultad".

También destacó que los hoteles de la CDMX reconocen en la FIFA un gran aliado para el desarrollo turístico de la ciudad, gracias al evento global que está organizando y al flujo de visitantes internacionales que generará.

Remarcó que la ciudad capital ha demostrado ser una ciudad segura y preparada para eventos de gran magnitud, como lo demuestra la celebración de los conciertos masivos de Shakira, que reunieron a cerca de 400 mil personas, donde el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México demostró tener los más altos estándares de seguridad y coordinación de eventos multitudinarios.

"Dando un mensaje al mundo de estar preparados para los Fan Fest y la asistencia al estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026",concluyó.

