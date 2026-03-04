Investigan como feminicidio asesinatos en Sinaloa y Morelos, confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que los homicidios recientes de una madre buscadora en Sinaloa y de una joven de 18 años en Morelos son investigados bajo el protocolo de feminicidio. En este último caso, el cuerpo de la estudiante fue localizado dentro de un polígono once días después de que se reportara su desaparición.

Durante su conferencia matutina en Ciudad de México, la mandataria señaló que por el asesinato de la estudiante, identificada como Kimberly J., ya fue detenida una persona cercana a la víctima. En cuanto al caso de la madre buscadora, indicó que las autoridades cuentan con un video en el que se observa a un individuo —también conocido por la fallecida— perpetrando el crimen.

Aunque evitó profundizar en detalles, la Presidenta subrayó que ambas investigaciones se desarrollan bajo la hipótesis de feminicidio, al tratarse de presuntos asesinatos motivados por razones de género.

"Son casos distintos y en todos los casos está participando siempre el Gabinete de Seguridad para poder garantizar la seguridad de las y de los jóvenes de México" , sentenció.

El crimen contra Kimberly, cuyos familiares denunciaron la desaparición el pasado 20 de febrero, ha desatado una oleada de indignación en México, con marchas para exigir justicia en un país en el que alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente.

El fiscal general de Morelos, estado donde ocurrió el feminicidio, dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales que comprendía el "dolor y la indignación" de la familia, al tiempo que destacó que hay un individuo detenido, un estudiante de la universidad estatal, por estos hechos.

"En esta institución (la Fiscalía de Morelos) no permitiremos que se criminalice a ninguna víctima. Kimberly tendrá justicia. No habrá impunidad", aseguró.

Este feminicidio ocurre después de que el viernes pasado se hallara el cuerpo sin vida de una madre buscadora en Sinaloa, cuyo hijo había desaparecido recientemente.

Dio la casualidad que la propia presidenta se encontraba en ese momento de gira en el estado, uno de los más violentos en todo México.

Los dos hechos se suman, además, a otro caso reciente de estas características: el hallazgo del cuerpo de una joven de 19 años en el céntrico Estado de México, en un crimen cometido presuntamente por Daniel 'N', quien habría confesado a las autoridades su responsabilidad, así como el lugar donde estaba el cadáver, según medios locales.

Estos tres asesinatos, a pocos días de que se celebre el 8 de marzo, evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres en un país como México, donde 10 mujeres son asesinadas cada día.

YC