Pensión Bienestar: Letra por letra; estos apellidos cobran hoy, jueves 5 de marzo

La Secretaría del Bienestar arrancó los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril de 2026 para los distintos programas de Pensiones Bienestar. Para agilizar la dispersión, los depósitos se harán de manera escalonada tomando como referencia la primera letra del primer apellido de los beneficiarios.

La entrega de los recursos comenzó el lunes 2 de marzo y se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, con montos que pueden alcanzar hasta 6 mil 400 pesos, según el programa al que pertenezca cada beneficiario.

Este mes recibirán apoyo quienes forman parte de la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el Apoyo para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida.

El calendario establece que los pagos comenzaron con los beneficiarios cuyos apellidos inician con la letra A y finalizarán el jueves 26 de marzo para aquellos con apellidos que comienzan con W, X, Y o Z , garantizando que todos los inscritos reciban su apoyo de manera ordenada y a tiempo.

¿Qué apellidos cobran este jueves 5 de marzo?

Según lo informado por la Secretaría del Bienestar, este jueves 5 de marzo corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra “C”.

Es importante recordar que estos programas no contemplan pagos retroactivos. Los nuevos beneficiarios no recibirán depósitos dobles, ya que el monto entregado corresponde únicamente al bimestre marzo-abril de 2026.

Para verificar si el recurso ya fue depositado, se puede consultar el saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar. Solo es necesario descargar la app, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, capturar el NIP, generar una contraseña y revisar los movimientos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

FACEBOOK/Avisos Bienestar

Montos oficiales para 2026

Para este año, los apoyos económicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos cada dos meses.

3 mil 300 pesos cada dos meses. Apoyo para Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos bimestrales.

Para evitar contratiempos, largas filas o aglomeraciones en las sucursales, se recomienda a los beneficiarios marcar en el calendario la fecha que les corresponde según su apellido y acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana el día indicado, lo que permitirá agilizar el cobro y facilitar la dispersión ordenada de los apoyos.

