Irán confirma muerte de ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, tras ataques de Israel

Este 18 de marzo, la televisión iraní confirmó la muerte de Esmail Khatib , quien fungiera como ministro de Inteligencia de Irán , tras un ataque armado nocturno perpetrado por Israel.

Desde la madrugada, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el ministro iraní había sido asesinado en un ataque durante la noche y prometió que "se esperan sorpresas significativas a lo largo de este día en todos los frentes", sin dar más detalles.

Con este deceso, Israel cuenta con tres funcionarios iraníes asesinados durante el conflicto armado que inició el 28 de febrero de 2026 .

El martes pasado, ataques de Israel arrebataron la vida al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

Con información de AP.

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