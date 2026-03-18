Israel y Estados Unidos llevaron a cabo este miércoles un ataque contra refinerías de gas en Irán, ubicadas en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur del país, según reportó la agencia iraní Tasnim.

De acuerdo con la información, un proyectil impactó en una sección de las instalaciones gasíferas, lo que provocó un incendio. Tras el incidente, equipos de emergencia y bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, informó un funcionario de seguridad de Busher —ciudad donde se encuentra la refinería— cuya identidad no fue revelada.

Te recomendamos: Trump afirma que Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz

El responsable alertó a los ciudadanos de que se abstengan de acercarse al lugar del incidente y mantengan la calma.

Precisamente, el Ejército de Israel anunció la madrugada de ayer, martes, una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán tras detectar el lanzamiento de misiles iraníes hacia territorio israelí.

El pasado 14 de marzo, Estados Unidos atacó la isla iraní de Jarg, considerada el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, tras lo que Irán amenazó con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si sus instalaciones volvían a ser atacadas.

Después de ese ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las fuerzas armadas ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio y afirmó que fueron "aniquilados" todos los objetivos militares en la isla.

Lee también: Ataques iraníes dejan dos muertos cerca de Tel Aviv

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA