La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) otorgaría 15 millones 774 mil pesos al estado de Jalisco para este año, pese a que en la entidad hay 16 mil 143 personas desaparecidas , siendo el estado con mayor número de víctimas a nivel nacional.

La cantidad es otorgada al estado como parte del convenio de colaboración anual de la CNB con los estados para otorgar subsidios federales y que se destinen a acciones de búsqueda.

En este sentido, el monto otorgado para el Estado de México —entidad que ocupa el segundo lugar nacional en víctimas de desaparición— es mayor, ya que se les darán 16 MDP para este año. Aún falta que se publiquen los montos asignados para otras entidades federativas.

Se busca fortalecer el sistema de búsqueda de personas

Según los lineamientos publicados por la CNB el pasado 5 de febrero, el propósito de asignar subsidios a los estados es el de fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y operativas de las comisiones de búsqueda estatales .

Para ello, cada comisión de búsqueda local debe presentar proyectos para acceder a los subsidios, en los que podrán incluir, entre otros componentes, acciones de mejora en infraestructura, equipamiento y adquisición de maquinaria o herramientas especializadas para la búsqueda, localización e identificación humana .

En total, la CNB tiene un monto autorizado de 889 MDP para repartirlos entre las comisiones estatales de búsqueda.

El convenio establece que el Gobierno de Jalisco deberá aportar 4.9 MDP a partir de que se reciba la primera parte de los recursos federales. En caso de que no se ejerza la totalidad de los recursos, el estado los debe reintegrar a la Federación .

La Auditoría Superior de la Federación detectó que durante la administración estatal pasada, el estado reintegró recursos otorgados para la búsqueda de personas pese a que hubo más de 9 mil personas que desaparecieron y siguen sin ser localizadas, la mayor cantidad en el registro histórico, propiciando que la entidad ahora sea primer lugar nacional.

El recurso se suma a los 83 MDP aprobados por el Congreso del Estado a la Comisión de Búsqueda de Personas y que los pueda ejercer durante 2026, por lo que sumaría un total de 98 MDP para este año.

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FF