El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 441 votos a favor la modificación constitucional para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, la cual entró en vigor el pasado 3 de marzo y apunta a culminar en 2030 tras reducciones graduales por cada año comenzando con el 2027.

Pese a la unanimidad, algunos legisladores no quedaron satisfechos con la reforma, pues no garantiza el esquema de cinco días de trabajo por dos días de descanso. No obstante, en la discusión del dictamen se habló de la importancia de la reforma para reducir la fatiga de los trabajadores y promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal con miras de fortalecer el autocuidado de los mexicanos.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) involucra leyes secundarias que buscan armonizar las normas con el nuevo mandato constitucional, el cual establece que la jornada laboral en México tendrá una duración máxima de 40 horas a la semana y ocho al día. Las horas podrán prolongarse por situaciones extraordinarias y estas deberán pagarse por 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias. Estas mismas no pueden extenderse a más de 12 horas continuas.

En lo que respecta al descanso con goce de salario íntegro, la LFT seguirá contemplando que por cada seis días de trabajo se deberá otorgar uno de descanso. Esto tomando en cuenta que el acumulado semanal de horas de trabajo para 2030 no deberá exceder las 40 horas.

Así multarán a empleadores que no respeten la reducción

La jornada laboral será reducida de manera gradual a partir del próximo año. Comenzó el 1 de enero de 2026 en 48 horas; en 2027 será de 46; en 2028 será de 44; en 2029 será de 42; para llegar a las 40 en 2030.

Los empleadores que incumplan estas medidas serán sancionados con multas de 250 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) dependiendo del caso. Esto, de acuerdo con el precio actual de la unidad, marcaría un rango de entre 29 mil 327 y 586 mil 550 pesos.

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OB