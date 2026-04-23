Ricardo Salinas Pliego anunció desde sus redes sociales que Mazatlán FC, equipo de futbol perteneciente a la Liga MX y que contaba con sede en el municipio del mismo nombre en Sinaloa en el Estadio El Encanto, se despide del puerto .

El mensaje del dueño del conglomerado empresarial Grupo Salinas emitió este mensaje luego de la victoria de los Cañoneros contra los Diablos Rojos de Toluca el pasado 22 de abril, con un marcador 4-3.

" Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi Mazatlán FC, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo ", dijo desde su perfil oficial.

Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi @MazatlanFC, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo.



A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para… pic.twitter.com/DclFcAk0Wa— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 23, 2026

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Salinas Pliego: A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles

El empresario mexicano detalló que la salida de Mazatlán FC de El Encanto responde a incertidumbre jurídica, temas de inseguridad y la falta de condiciones para invertir .

"Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir, se termina acabando con empleos, oportunidades y proyectos que le daban vida a las ciudades".

El equipo de la Liga MX, que estaba a punto de cumplir seis años vigente en el estado de Sinaloa en junio de este año, abandonará El Encanto y, con este, según palabras del propio empresario, a las "miles de familias que pierden una fuente de ingreso y diversión".

"Me dio mucho gusto ver el estadio lleno por última vez; a todos ustedes les pido que no se queden con los malos recuerdos, estoy seguro de que les he regalado 5 años llenos de buenos momentos", compartió.

El deseo de Salinas para México

El dueño de Grupo Salinas aseveró que el país no cuenta con certidumbre financiera para que los empresarios puedan invertir en México, ni tampoco jurídica, ya que existe impunidad para la operación de grupos criminales.

"Es muy difícil que una empresa, un proyecto o, en este caso, un equipo pueda prosperar en un país donde no se apoya a la iniciativa privada, que somos al final quienes invertimos nuestro dinero para generar prosperidad ", denunció.

Finalmente, Salinas Pliego pidió a la afición de los Cañoneros que siguieran apoyando a los Venados de Mazatlán, el equipo de beisbol profesional con sede en el puerto de Sinaloa.

"Ojalá algún día, cuando México vuelva a tener orden, legalidad y seguridad, Mazatlán recupere el futbol de primera división que merece. [...] Lo intentamos, y lo seguiremos intentando porque creo que los mexicanos se merecen cosas buenas ", concluyó. .

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FF