En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, autoridades del Gobierno de México, a través de los canales oficiales de Bienestar, han lanzado una aclaración urgente respecto a un supuesto pago a mujeres del hogar. Esta advertencia surge tras la viralización de un mensaje de texto y diversas publicaciones en redes sociales que prometen un depósito económico de 2 mil 500 pesos, el cual es completamente falso y tiene como único objetivo engañar a las ciudadanas.

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Bienestar alerta por fraude en supuesto pago a mujeres del hogar

El mensaje fraudulento que ha llegado a miles de celulares en los últimos días asegura ofrecer un "Apoyo único para madres" o un "Programa de Apoyo Económico para Madres - Día de las Madres 2026". Según el texto apócrifo, este beneficio de pago único estaría dirigido a madres de familia, mujeres jefas de hogar y hogares de bajos ingresos residentes en México, invitando a las víctimas a registrarse en un enlace externo para reclamar el dinero.

Ante esta situación, la dependencia federal fue categórica al desmentir la existencia de dicho programa. A través de sus plataformas de comunicación, el Gobierno de México subrayó que no ofrece ningún apoyo extraordinario ni bonos especiales con motivo del Día de las Madres. Por lo tanto, cualquier invitación a inscribirse en supuestos padrones para recibir este beneficio económico constituye un intento de fraude o de robo de datos personales.

La Secretaría del Bienestar alertó por fraude en supuesto pago a mujeres del hogar. ESPECIAL

¿Cómo identificar los mensajes falsos sobre programas del Bienestar?

Una de las principales señales de alerta que las autoridades piden tomar en cuenta es la dirección web o URL que acompaña a estos mensajes. El texto engañoso incluye el enlace "gobmxbonomadres.com", el cual no pertenece a ninguna institución oficial. La Secretaría de Bienestar recordó a la población una regla básica de ciberseguridad gubernamental: ninguna página del gobierno legítima tiene una dirección que termine con el dominio “.com”.

En este sentido, es fundamental que las ciudadanas eviten hacer clic en páginas o enlaces sospechosos que lleguen a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o correos electrónicos. Ingresar a estos sitios no solo expone a las usuarias a la pérdida de información confidencial, sino que también puede comprometer la seguridad de sus dispositivos móviles y cuentas bancarias al tratarse de portales diseñados para la suplantación de identidad.

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Fuentes oficiales para consultar apoyos del Día de las Madres y Bienestar

Para evitar caer en este tipo de estafas cibernéticas relacionadas con el supuesto pago a mujeres del hogar, la recomendación principal es informarse única y exclusivamente a través de las fuentes oficiales del Gobierno de México. Toda la información verídica sobre los programas sociales vigentes, convocatorias y fechas de pago se encuentra disponible en el portal web legítimo: programasparaelbienestar.gob.mx .

Los especialistas en ciberseguridad y las autoridades reiteran que los trámites para acceder a cualquier iniciativa de Bienestar son totalmente gratuitos, se realizan de manera personal y no se gestionan mediante cadenas de mensajes no solicitados. Si una persona recibe la notificación del supuesto apoyo económico por el Día de las Madres, la acción más segura es ignorar el texto, bloquear el número remitente y alertar a sus conocidos para frenar la cadena de desinformación.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados emitidos por las dependencias correspondientes y a no compartir datos personales, números de tarjetas o contraseñas en sitios web de dudosa procedencia. La prevención, el escepticismo ante promesas de dinero fácil y la consulta directa en canales institucionales son las mejores herramientas para proteger el patrimonio de las familias mexicanas frente a estos engaños digitales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

