¿Habrá MEGAPUENTE en abril? Esto dice el calendario de la SEP

Las vacaciones por Semana Santa y Pascua están a punto de concluir, lo que significa que los estudiantes de educación básica de planteles incorporados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán que regresar a las aulas. Tras este periodo de descanso, madres y padres de familia se preguntan si habrá más días sin clases en abril.

El próximo lunes 13 de abril es la fecha marcada por el calendario de la Secretaría de Educación Pública como el día en el que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria retomarán sus actividades. En este contexto, aquí te decimos cuándo será el próximo megapuente.

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¿Habrá megapuentes en abril?

Para los estudiantes de nivel básico, abril ya no ofrecerá más días de descanso prolongado. El regreso a clases después de Semana Santa marca el inicio de un tramo del ciclo escolar sin pausas adicionales, según la SEP.

Sin embargo, las familias pueden comenzar a planear los próximos puentes escolares, ya que mayo se perfila como un mes con varias oportunidades para descansos largos y días festivos.

¿Cuándo son los siguientes megapuentes?

Según el calendario 2025-2026 de la SEP, el primer descanso largo de mayo se dará con motivo del Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo. Este año, la fecha coincide con el fin de semana, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de un periodo más largo y regresar a clases hasta el lunes 4 de mayo.

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Más adelante, el calendario escolar marca otra pausa importante por el Día del Maestro y la Maestra, que se conmemora el viernes 15 de mayo. Este día no solo reconoce la labor de los docentes, sino que también ofrecerá a los alumnos un fin de semana largo antes de retomar la rutina escolar el lunes siguiente.

El viernes 29 de mayo se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, una jornada dedicada a la capacitación docente, lo que implicará la suspensión de clases. Aunque no se trata de un puente obligatorio, será un día adicional de descanso dentro del ciclo escolar.

Otras fechas relevantes también podrían afectar la asistencia. Por ejemplo, el 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, que este año cae en martes, y el 10 de mayo, Día de las Madres. Aunque no es un día oficial de descanso, suele ser motivo de actividades conmemorativas que interrumpen la jornada escolar en muchas instituciones.

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MB