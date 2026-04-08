Adiós a los retrasos: esta aerolínea mexicana es la más puntual del mundo

En un entorno global sumamente complejo, Aeroméxico se ha posicionado nuevamente en la cima indiscutible de la aviación mundial, al menos en lo que respecta a puntualidad. Según los datos revelados por el reporte de la consultora británica Cirium, la compañía mexicana es oficialmente la aerolínea más puntual de todo el planeta; puesto que ocupa por segundo año consecutivo.

Operando activamente en 23 países y gestionando la impresionante cifra de 188 mil 859 vuelos, Aeroméxico demostró que la eficiencia operativa, vital para quienes conectan desde terminales clave como Guadalajara hacia el mundo, es una realidad medible que impacta en la vida de sus clientes.

En lo que respecta a la numeralia, los datos son contundentes: el 90.02% de sus vuelos aterrizó exactamente a tiempo, superando con creces a gigantes internacionales como Saudia Airlines y Scandinavian Airlines System.

¿Cómo se mide realmente la puntualidad en la industria de la aviación?

Para los viajeros más escépticos y críticos, es vital entender que Cirium no regala estos reconocimientos por simpatía corporativa. La firma analítica procesa más de 600 fuentes de datos en tiempo real y establece una regla inquebrantable: un vuelo se considera puntual única y exclusivamente si llega dentro de los 14 minutos con 59 segundos de su horario programado.

Además de la precisión milimétrica en el reloj de llegadas, la aerolínea también lideró el llamado Factor de Finalización a nivel global. Este indicador técnico evalúa el porcentaje de vuelos completados con éxito sin sufrir demoras severas ni cancelaciones, un aspecto absolutamente crítico para el usuario moderno que exige garantías totales al comprar un boleto.

Jeremy Bowen, CEO de la consultora, y Mike Malik, Director de Marketing, fueron sumamente tajantes en su evaluación de los resultados. Ambos directivos internacionales señalaron que mantener este nivel de confiabilidad operativa durante varios años consecutivos es algo inédito en los más de 17 años de historia que se realiza este riguroso ranking de la industria aérea.

El 90.02% de los vuelos de Aeroméxico aterrizó a tiempo. AFP / ARCHIVO

La tecnología de vanguardia y el liderazgo detrás del reloj perfecto

El éxito sostenido no radica únicamente en adquirir aviones modernos, sino en la ejecución impecable de sus procesos internos diarios. Bajo la visión estratégica de su CEO, Andrés Conesa, y su equipo directivo, la empresa ha cimentado su operación en la estricta rendición de cuentas, la mejora continua y la coordinación perfecta de sus equipos de primera línea.

Una de las piezas tecnológicas clave en este complejo engranaje es el Aeroméxico Weather Channel. Esta herramienta de vanguardia permite a los planificadores operativos anticipar condiciones climáticas adversas con gran precisión y ajustar rutas en tiempo real, evitando desvíos innecesarios hacia aeropuertos alternos y priorizando siempre la seguridad del pasajero sin sacrificar el itinerario.

Claves para entender la puntualidad de Aeroméxico

Precisión técnica : El 91.88% de los despegues ocurrieron exactamente a la hora programada.

: El 91.88% de los despegues ocurrieron exactamente a la hora programada. Anticipación inteligente : Uso intensivo de datos meteorológicos en tiempo real para esquivar tormentas.

: Uso intensivo de datos meteorológicos en tiempo real para esquivar tormentas. Sinergia total: Colaboración estrecha y en vivo con autoridades para agilizar procesos en tierra.

Para el pasajero frecuente, especialmente el usuario tapatío que exige conexiones eficientes, estos datos duros se traducen en algo invaluable: certidumbre absoluta.

Al final del día, el tiempo sigue siendo el recurso más valioso e irrecuperable del viajero moderno. Este prestigioso reconocimiento internacional no solo valida la agresiva estrategia operativa de la compañía mexicana, sino que establece el nivel de exigencia para el futuro inmediato de la aviación comercial a nivel mundial.

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Esta nota fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial y revisada por un editor y con información de Bloomberg Línea

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